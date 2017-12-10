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Телевизор, мыльница, ершик. В Бресте трое экс-бухгалтеров "шопили" за счет предприятия
11.12.2017 15:45 — Новости Общества | Tut.by
Суд Московского района огласил приговор трем бывшим бухгалтерам «Зооветснаба», которые обвинялись в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц в крупном размере.
На момент совершения преступлений все трое работали в бухгалтерии СПУП «Зооветснаб». Одна обвиняемая занимала должность главбуха, вторая — ее зама, третья — бухгалтера 1 категории. Первый эпизод уголовного дела приходится на 21 февраля 2013 года. Тогда женщины приобрели за счет предприятия, в котором работали, кухонный комбайн. Однако в «Зооветснаб» техника так и не попала. Комбайн забрала себе домой бухгалтер.
В марте 2013 года преступная группа приобрела от лица предприятия навигатор. На этот раз прибор оказался в собственности главбуха.
В июне 2013 года обвиняемые вновь купили для предприятия увлажнитель воздуха, который оказался дома у заместителя главного бухгалтера.
Схема вскрылась после проверки бухгалтерского учета контрольно-ревизионными органами. Во время расследования уголовного дела следователи установили 14 эпизодов хищения на 7898 рублей. От лица предприятия они для себя также покупали: ванную, смеситель, ершик с подставкой, терморегулятор, коврики, мыльницу, зарядное устройство, установочный диск, полотенцедержатель, мультиварку, телевизор, микроволновку.
Нанесенный предприятию ущерб обвиняемые добровольно возместили.
«Суд Московского района Бреста признал обвиняемых виновными по ч.3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц в крупном размере) и назначил 4 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания сроком на два года и конфискацией имущества», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.
Обвиняемым также запретили на пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.
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А еще купили себе зарядное, полотенцедержатель, мультиварку и микроволновку.
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