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Телевизор, мыльница, ершик. В Бресте трое экс-бухгалтеров "шопили" за счет предприятия

11.12.2017 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Московского района огласил приговор трем бывшим бухгалтерам «Зооветснаба», которые обвинялись в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями группой лиц в крупном размере.

На момент совершения преступлений все трое работали в бухгалтерии СПУП «Зооветснаб». Одна обвиняемая занимала должность главбуха, вторая — ее зама, третья — бухгалтера 1 категории. Первый эпизод уголовного дела приходится на 21 февраля 2013 года. Тогда женщины приобрели за счет предприятия, в котором работали, кухонный комбайн. Однако в «Зооветснаб» техника так и не попала. Комбайн забрала себе домой бухгалтер.

В марте 2013 года преступная группа приобрела от лица предприятия навигатор. На этот раз прибор оказался в собственности главбуха.

В июне 2013 года обвиняемые вновь купили для предприятия увлажнитель воздуха, который оказался дома у заместителя главного бухгалтера.

Схема вскрылась после проверки бухгалтерского учета контрольно-ревизионными органами. Во время расследования уголовного дела следователи установили 14 эпизодов хищения на 7898 рублей. От лица предприятия они для себя также покупали: ванную, смеситель, ершик с подставкой, терморегулятор, коврики, мыльницу, зарядное устройство, установочный диск, полотенцедержатель, мультиварку, телевизор, микроволновку.

Нанесенный предприятию ущерб обвиняемые добровольно возместили.
Свою вину в совершенных преступлениях не признали и настаивали, что имущество предприятия, которое обнаружили при обыске у них дома, им передавали в качестве премий или зарплаты.

«Суд Московского района Бреста признал обвиняемых виновными по ч.3 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц в крупном размере) и назначил 4 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания сроком на два года и конфискацией имущества», — сообщила TUT.BY старший помощник прокурора города Бреста Екатерина Ромашко.

Обвиняемым также запретили на пять лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

 
Теги: Брест
 
 
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