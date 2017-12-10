В Барановичах разыскивают 51-летнего мужчину, который 4 дня назад ушел из дома и пропал

В Барановичах разыскивают 51-летнего Игоря Опанюка, который четыре дня назад ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Давидович.



Фото: ПСО «Ангел Барановичи»

С заявлением о пропаже мужчины в милицию обратился его брат. Он сообщил, что около 11.00 7 декабря родственник вышел из дома и до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

При себе у пропавшего был мобильный телефон. Однако он недоступен.