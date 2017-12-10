Совмин скорректировал порядок проведения техосмотра

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении внесены изменения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №933 от 6 декабря 2017 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Документом скорректирован перечень случаев, при которых работник УП "Белтехосмотр" переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра. Так, отметка переносится при внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), при выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства, а также при выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра. Отметка переносится также при госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Основное условие для переноса данной отметки - подтверждение факта выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.-0-