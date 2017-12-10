Дело о фиктивных ДТП в Гродно: обманули страховщиков на $80 тыс.

ГРОДНО, 11 дек – Sputnik, Инна Гришук. В Гродно начали рассматривать уголовное дело о массовых фиктивных ДТП, которые в течение полутора лет инсценировала группа гродненцев, передает корреспондент Sputnik.

На скамье подсудимых оказалось 24 человека, которые обвиняются в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах. В ближайшие три дня прокурор будет читать обвинение.

На скамье подсудимых – 21 парень и три девушки

Такого массового процесса в суде Октябрьского района Гродно не было давно. Чтобы разместить всех обвиняемых, их адвокатов и родственников, желающих поприсутствовать на процессе, пришлось ставить дополнительные столы и скамейки.

Перед судом предстало 24 человека, среди них – три девушки. Все обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси (мошенничество, совершенное повторно; в крупном размере, совершенное организованной группой). Четверо мужчин находятся под стражей, так как с их стороны были попытки скрыться или повлиять на других участников уголовного процесса.

Все представшие перед судом – друзья, знакомые или родственники, которые с начала 2015 до осени 2016 года были участниками организованной преступной группы, устраивавшей фиктивные ДТП на дорогах Гродно и области. Кто-то – по одному разу, кто-то – по несколько. Основной возраст участников преступной группы – 20-30 лет.

Обвинение будут читать три дня

Как следует из обвинения, все имели один умысел – завладеть мошенническим путем в особо крупном размере денежными средствами страховых компаний.

Известно, что общая сумма имущественного вреда, причиненного преступлением, составила более 158 тысяч рублей (около 80 тысяч долларов).



© Фото: Инна Гришук В зале суда присутствовали 24 адвоката

Сегодня состоялось первое заседание, но до допроса свидетелей дело пока не дошло. В течение всего дня прокурор зачитывал обвинение. На это у него уйдет примерно три дня. Например, по одному из фигурантов дела, который был одним первых участников организованной группы, обвинение занимает 34 листа.

Перед судом не предстал организатор преступной группы, который сейчас скрывается от следствия.

ДТП по пионерской схеме

"Схема была достаточно простая, в народе ее называют пионерской. Инсценируется ДТП с участием двух автомобилей. Как правило, участники ДТП были знакомы. Некоторые из них проходят по делу как обвиняемые", – пояснил старший помощник прокурора Гродно Алексей Готовчиц.

По его словам, для фиктивного ДТП, как правило, выбиралось малолюдное место, например, участок дороги Гродно – Беляны, где нет большого потока машин и ненужных свидетелей. Для этой цели специально покупались недорогие машины за 3-5 тысяч долларов, иногда битые.



© Sputnik/ Инна Гришук Старший помощник прокурора Гродно Алексей Готовчиц

"Они инсценировали ДТП, повреждали автомобили. Зачастую приобретались поврежденные авто, которые восстанавливались. Машины доставлялись в заранее оговоренное место, где фиктивно проводилось ДТП. Вызывали сотрудников ГАИ, которые фиксировали ДТП. Затем оформлялись документы в страховые компании, туда отправлялись свои люди, которые получали деньги", – добавляет Готовчиц.

Организатор получал 10%

Из обвинения следует, что страховые выплаты по ложным авариям составляли по 50, 60, 100 и даже 180 миллионов неденоминированных рублей (от 5 до 18 тысяч деноминированных рублей, или от 2,5 до 9 тысяч долларов). Сейчас известно о 28 фактах фиктивных ДТП.

Было установлено, что главный организатор получал примерно 10% от полученных сумм, остальное делилось между участниками. По сценарию ложной аварии, требовалось как минимум два человека – два водителя и два свидетеля.

Было доказано, что порой после фиктивного ДТП машинам наносились дополнительные повреждения, чтобы увеличить страховые выплаты.

Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы

Преступную группу разоблачили осенью 2016 года. Как уточнил Готовчиц, в ходе проверки по совершенным ДТП более опытные сотрудники ГАИ заметили нехарактерные для данного вида ДТП повреждения. Вскоре было установлено, что одни и те же лица неоднократно получали страховые выплаты в течение двухлетнего периода.

Следственные действия шли больше года. Известно, что в Гродненской области такая массовая группировка, которая устраивала фиктивные ДТП, была выявлена впервые.

Обвиняемым, которые проходят по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси, грозит до десяти лет лишения свободы. Минимальное наказание, которое ждет некоторых участников преступной группы, – штраф в размере 30 базовых величин.