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Спасенного из Немана водителя автобуса выписали из больницы
11.12.2017 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Водитель автобусного парка № 1 Гродно находился на лечении в больнице скорой медицинской помощи в областном центре пять недель. По словам врачей, в настоящее время с мужчиной все в порядке, его состояние оценивается как удовлетворительное.
— Мужчину доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. После проведенных неотложных медицинских мероприятий пациенту выполнили компьютерную томографию, которая показала перелом ребер. Несколько недель он
Напомним,
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Водитель автобусного парка № 1 Гродно находился на лечении в больнице скорой медицинской помощи в областном центре пять недель.
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