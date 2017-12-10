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Спасенного из Немана водителя автобуса выписали из больницы

11.12.2017 17:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Водитель автобусного парка № 1 Гродно находился на лечении в больнице скорой медицинской помощи в областном центре пять недель. По словам врачей, в настоящее время с мужчиной все в порядке, его состояние оценивается как удовлетворительное.


Фото: МЧС

— Мужчину доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. После проведенных неотложных медицинских мероприятий пациенту выполнили компьютерную томографию, которая показала перелом ребер. Несколько недель он находился в реанимации. Благодаря правильно выбранной тактике лечения, вниманию и заботе родных, пациент пошел на поправку. Сейчас он находится на амбулаторном лечении дома, — рассказали в больнице скорой медицинской помощи Гродно.

Напомним, ЧП произошло 4 ноября. 57-летний водитель городского автобуса внезапно остановился на мосту по улице Горновых, вышел из кабины и прыгнул в реку. Несмотря на то, что мужчина упал в воду с большой высоты, он выжил. Его спасли специалисты ОСВОДа.

 
Теги: Гродно
 
 
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Водитель автобусного парка № 1 Гродно находился на лечении в больнице скорой медицинской помощи в областном центре пять недель.

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