Спасенного из Немана водителя автобуса выписали из больницы

Водитель автобусного парка № 1 Гродно находился на лечении в больнице скорой медицинской помощи в областном центре пять недель. По словам врачей, в настоящее время с мужчиной все в порядке, его состояние оценивается как удовлетворительное.



Фото: МЧС

— Мужчину доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. После проведенных неотложных медицинских мероприятий пациенту выполнили компьютерную томографию, которая показала перелом ребер. Несколько недель он находился в реанимации . Благодаря правильно выбранной тактике лечения, вниманию и заботе родных, пациент пошел на поправку. Сейчас он находится на амбулаторном лечении дома, — рассказали в больнице скорой медицинской помощи Гродно.

Напомним, ЧП произошло 4 ноября . 57-летний водитель городского автобуса внезапно остановился на мосту по улице Горновых, вышел из кабины и прыгнул в реку. Несмотря на то, что мужчина упал в воду с большой высоты, он выжил. Его спасли специалисты ОСВОДа.