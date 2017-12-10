В пункте пропуска «Мокраны» 9 декабря задержали мужчину за нарушение режима и неповиновение, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Видео: ГПК

38-летний украинец перешел границу пешком. На белорусской стороне во время пограничного контроля житель Львовской области внезапно вспомнил, что ему нужно срочно вернуться на родину. Мужчина развернулся и без разрешения попытался выйти из пункта пропуска на украинскую сторону. На требование пограничника остановиться он попытался убежать и оказал сопротивление, но был задержан.

В результате мужчина оформлен нарушителем режима пункта пропуска. На него также составили протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Максимально ему грозит штраф в размере до 50 базовых величин (1150 рублей). Нарушителя поместили в изолятор временного содержания.