|
В пункте пропуска "Мокраны" украинец пытался убежать от пограничников на родину
11.12.2017 17:27 — Новости Общества | Tut.by
В пункте пропуска «Мокраны» 9 декабря задержали мужчину за нарушение режима и неповиновение, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.
Видео:
38-летний украинец перешел границу пешком. На белорусской стороне во время пограничного контроля житель Львовской области внезапно вспомнил, что ему нужно срочно вернуться на родину. Мужчина развернулся и без разрешения попытался выйти из пункта пропуска на украинскую сторону. На требование пограничника остановиться он попытался убежать и оказал сопротивление, но был задержан.
В результате мужчина оформлен нарушителем режима пункта пропуска. На него также составили протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Максимально ему грозит штраф в размере до 50 базовых величин (1150 рублей). Нарушителя поместили в изолятор временного содержания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На белорусской стороне житель Львовской области внезапно вспомнил, что ему нужно срочно вернуться на родину.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии