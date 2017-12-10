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Лукашенко назначил стипендии 100 молодым ученым

11.12.2017 18:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек – Sputnik. Сто молодых ученых Беларуси будут получать президентские стипендии, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе главы государства.

Лукашенко назначил стипендии 100 молодым ученым
© Sputnik / Виктор Толочко
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Соответствующее распоряжение подписал президент республики Александр Лукашенко 11 декабря. Среди стипендиатов семь докторов наук в возрасте до 45 лет, 58 кандидатов наук (до 35 лет) и 35 ученых без степени (до 30 лет).

"Это представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных и гуманитарных наук", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что достижения стипендиатов нашли практическое применение в работе предприятий и организаций Беларуси, а публикации о новейших исследованиях вышли в ведущих зарубежных и отечественных изданиях. При этом многие разработки были отмечены патентами на изобретения.

По информации пресс-службы, подписание Лукашенко данного документа – это свидетельство поддержки государством талантливых молодых ученых.

 
Теги: Минск
 
 
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Достижения стипендиатов нашли практическое применение в работе предприятий и организаций Беларуси, а публикации о новейших исследованиях вышли в ведущих...

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