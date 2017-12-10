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В Молодечно 12 и 13 декабря по отдельным адресам временно отключат горячую воду и отопление

11.12.2017 18:49 — Новости Общества | Tut.by  
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В Молодечно 12 и 13 декабря с 8.00 до 20.00 по некоторым адресам будет отсутствовать горячая вода и отопление, сообщили в РУП «Минскэнерго».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Так, 12 декабря будет отсутствовать отопление и горячая вода по ул. Янки Купалы в жилых домах № 106, 108, 108а, 110, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130а, а также в детском саду № 33, ПРУП «Молодечненский завод порошковой металлургии», пожарной аварийно-спасательной части № 5 и магазине «Евроопт».

13 декабря — в жилых домах № 22, 24, 26 по ул. Строителей, № 6, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 56а, 58 и детских садах № 32, 35 по ул. Мира. Кроме того, будет временно прекращено теплоснабжение жилых домов № 8 и 10 по ул. Снежной.

«Отключение согласовано с Молодечненским райисполкомом и ГПУП „Коммунальник“. Связаться с диспетчерской района тепловых сетей филиала „Молодечненские электрические сети“», — говорится в сообщении.

Контактный телефон — диспетчерская района тепловых сетей МолЭС 54−62−70.

Теплоснабжение будет отсутствовать в связи с реконструкцией теплотрассы и работами по врезке в тепловые сети. Электросети приносят свои извинения за неудобства и благодарят жителей Молодечно за понимание.

 
 
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Теплоснабжение будет отсутствовать в связи с реконструкцией теплотрассы и работами по врезке в тепловые сети. Электросети приносят свои извинения за неудобства и...

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