МИНСК, 11 дек — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси прекратило действие лицензии на риелторские услуги агентства "Твоя квартира", сообщили Sputnik в ведомстве.

Агентство "Твоя квартира" занималось куплей-продажей, а также арендой недвижимости и другими сопутствующими услугами.

Предписание об устранении нарушений агентству вынесли еще в октябре этого года. Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности.

Среди претензий к агентству "Твоя квартира" — размещение в интернете рекламы аренды квартир без законных на то оснований.

"С собственниками рекламируемых объектов недвижимости договоры на оказание им риелторских услуг не заключались, также не представлено какого-либо подтверждения тому, что собственники давали согласие на оказание им ООО "Твоя квартира" риелторских услуг по сдаче в наем их жилья либо размещение рекламы", — уточнили в Минюсте.

По данным ведомства, в основном такую рекламу размещали для привлечения потребителей — чтобы они заинтересовались какой-то квартирой, оплатили сбор в пять базовых (115 рублей), но не получили помощи.

"Несмотря на принятые меры, ООО "Твоя квартира" должные выводы не сделаны", — отметили в ведомстве.

И после вынесения предписания агентство продолжило подобную деятельность. За это лицензия ООО "Твоя столица" прекращает действие с 20 декабря. Также ведомство решило приостановить действие идентификационной пластиковой карточки нескольких агентов.

В социальных сетях и интернете действия агентства "Твоя столица" также вызывала много критики: многие потребители публиковали негативные отзывы на работу риелторов.