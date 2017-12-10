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Агентство "Твоя квартира" лишилось лицензии из-за фейковых объявлений

11.12.2017 19:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси прекратило действие лицензии на риелторские услуги агентства "Твоя квартира", сообщили Sputnik в ведомстве.

Агентство "Твоя квартира" занималось куплей-продажей, а также арендой недвижимости и другими сопутствующими услугами.

Предписание об устранении нарушений агентству вынесли еще в октябре этого года. Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности.

Среди претензий к агентству "Твоя квартира" — размещение в интернете рекламы аренды квартир без законных на то оснований.

"С собственниками рекламируемых объектов недвижимости договоры на оказание им риелторских услуг не заключались, также не представлено какого-либо подтверждения тому, что собственники давали согласие на оказание им ООО "Твоя квартира" риелторских услуг по сдаче в наем их жилья либо размещение рекламы", — уточнили в Минюсте.

По данным ведомства, в основном такую рекламу размещали для привлечения потребителей — чтобы они заинтересовались какой-то квартирой, оплатили сбор в пять базовых (115 рублей), но не получили помощи.

"Несмотря на принятые меры, ООО "Твоя квартира" должные выводы не сделаны", — отметили в ведомстве.

И после вынесения предписания агентство продолжило подобную деятельность. За это лицензия ООО "Твоя столица" прекращает действие с 20 декабря. Также ведомство решило приостановить действие идентификационной пластиковой карточки нескольких агентов.

В социальных сетях и интернете действия агентства "Твоя столица" также вызывала много критики: многие потребители публиковали негативные отзывы на работу риелторов.

 
Теги: Минск
 
 
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Предписание об устранении нарушений было вынесено агентству еще в октябре, за что последовала "административка".

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