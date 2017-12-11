Светофоры установят возле понтонного моста в Житковичском районе

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Понтонный мост, построенный рядом с аварийным автомобильным через реку Припять в Житковичском районе, планируют оборудовать светофорами, сообщил в понедельник телеканалу "Беларусь 1" заместитель командира 188-й гвардейской инженерной бригады ВС Беларуси Валерий Журавлев.

На минувшей неделе трещина была обнаружена в автомобильном мосту, по которому пролегает траса Р-88. После его закрытия водителям приходилось ехать в объезд через Мозырь и Калинковичи. В воскресенье в 100 местах от аварийного объекта для удобства местных жителей заработала наплавная переправа.

Движение транспорта по новому мосту пока регулируют сотрудники ГАИ.

"Ширина не позволяет осуществить двухсторонне движение. Опять же для безопасности населения будет организовано только в одном направлении. Будут установлены светофоры и в одном направлении, и в другом", – пояснил Валерий Журавлев.

По понтонной переправе могут передвигаться пешеходы, велосипедисты, а также все виды транспорта, в том числе большегрузы. До открытия переправа прошла испытание: по ней проехала техника весом в 20 тонн.

Состояние аварийного моста на данный момент проверяется. До пятницы комиссия Министерства транспорта должна будет сообщить, когда объект планируют вернуть в надлежащее состояние. Вместе с тем в эфире отметили, что наплавной мост сможет функционировать до замерзания воды в Припяти.

Автомобильный мост играет важную роль для региона: соединяет между собой Туров, Лельчицы и Житковичи. До закрытия ежедневно по нему проходили тысячи машин.

Мосту чуть более 30 лет. Два года назад на нем проводился ремонт верхнего покрытия.