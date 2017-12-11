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В драмтеатре рассказали, каким запомнился Иван Мацкевич

11.12.2017 22:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек – Sputnik. Заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич будет похоронен 12 декабря на Восточном кладбище, сообщили в понедельник в эфире телеканала "Беларусь 1".

В драмтеатре рассказали, каким запомнился Иван Мацкевич
© Фото: Национальный академический драматический театр имени М. Горького
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Утром во вторник в Свято-Елисаветинском монастыре состоится отпевание актера, а в 12:00 в театре начнется гражданская панихида.

В Минске в Национальном академическом драматическом театре имени Горького, где Мацкевич проработал 20 лет, рассказали, что в последний раз видели его прямо накануне смерти, в воскресенье: он пришел в театр на репетицию. Потому печальная весть стала для всех большой неожиданностью.

До сих пор в гримерной артиста стоят нетронутыми его личные вещи, в том числе чашка, из которой он накануне пил чай.

"Мы с ним в гримерной сидели уже, наверное, лет семь. Это был папка, который мог и подзатыльник дать, мог и пожалеть. Он вел себя действительно, как отец родной, которого не хватало в театре", – рассказал артист театра Владимир Глотов.

Худрук театра Сергей Ковальчик отметил, что Мацкевич был создан для ролей офицеров и командиров, так как в первую очередь он был по своей натуре благородным человеком.

"Он был очень порядочный человек, живущий по правилам чести. Ему играть ничего не надо было. Он сам такой", – отметил Ковальчик.

Актер Иван Мацкевич ушел из жизни 10 декабря на 71-м году жизни. Провел почти пять десятилетий на сцене. В театре имени Горького – с 1996 года. Был исполнителем главной роли одного из ярчайших спектаклей – "Пане Коханку". За свою долгую профессиональную жизнь успел исполнить 135 киноролей.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник пройдут похороны известного белорусского артиста театра и кино Ивана Мацкевича, ушедшего из жизни на 71 году.

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