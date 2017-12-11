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Аэропорт Минска: самолеты задерживаются из-за проблем с вылетами

11.12.2017 21:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек – Sputnik. Задержки с прибытием рейсов в Национальный аэропорт Минск связаны с временем вылета самолетов из других городов, сообщили в понедельник в пресс-службе аэропорту.

Аэропорт Минска: самолеты задерживаются из-за проблем с вылетами
© Sputnik / Виктор Толочко
Рейсы из Москвы и Киева в Минск задерживаются

В понедельник 11 декабря в столичной воздушной гавани наблюдались задержки прибытия рейсов, которые были вызваны ухудшением погодных условий в Европею

"Существующие задержки прилетов воздушных судов связаны с поздним прибытием их из аэропортов назначения", – сказали в аэропорту.

Там также сообщили, что сейчас все подразделения и службы аэропорта "Минск" работают в обычном режиме.

По данным онлайн-табло в настоящее время задерживается прибытие в Минск борта Belavia из Амстердама, который должен был прилететь в 16:30.

Сильные снегопады прошли по Европе в минувшие выходные — из-за непогоды местами нарушено транспортное сообщение, а специалисты не всегда успевают ликвидировать последствия метелей.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным онлайн-табло в настоящее время задерживается прибытие в Минск борта Belavia из Амстердама.

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