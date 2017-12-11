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Аэропорт Минска: самолеты задерживаются из-за проблем с вылетами
11.12.2017 21:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Задержки с прибытием рейсов в Национальный аэропорт Минск связаны с временем вылета самолетов из других городов, сообщили в понедельник в пресс-службе аэропорту.
© Sputnik / Виктор Толочко
В понедельник 11 декабря в столичной воздушной гавани наблюдались задержки прибытия рейсов, которые были вызваны ухудшением погодных условий в Европею
"Существующие задержки прилетов воздушных судов связаны с поздним прибытием их из аэропортов назначения", – сказали в аэропорту.
Там также сообщили, что сейчас все подразделения и службы аэропорта "Минск" работают в обычном режиме.
По данным онлайн-табло в настоящее время задерживается прибытие в Минск борта Belavia из Амстердама, который должен был прилететь в 16:30.
Сильные снегопады прошли по Европе в минувшие выходные — из-за непогоды местами нарушено транспортное сообщение, а специалисты не всегда успевают ликвидировать последствия метелей.
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По данным онлайн-табло в настоящее время задерживается прибытие в Минск борта Belavia из Амстердама.
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