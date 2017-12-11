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Безработных в Беларуси за месяц стало на 1,2 тыс. меньше
11.12.2017 20:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Министерство труда и социальной защиты опубликовало последние данные по занятости в Беларуси – по состоянию на 1 декабря уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6%.
© Sputnik/ Валерий Мельников
Месяц назад – в конце октября текущего года – в Белстате насчитали 25,3 тысячи зарегистрированных безработных.
"Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря составил 0,6%", – сказали в Минтруда.
Там также сообщили, что по сравнению с аналогичным периодом 2016-го этот показатель уменьшился на 0,2%.
Больше всего безработных, по информации Минтруда, – в Брестской, Гомельской и Витебской областях – там уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7%, в Могилевской и Гродненской и − 0,6%, в Минской − 0,5%, в белорусской столице – 0,2%.
В министерстве также проинформировали, что в Беларуси на учете на 1 декабря состояли 24,1 тысячи безработных.
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Месяц назад – в конце октября текущего года – в Белстате насчитали 25,3 тысячи зарегистрированных безработных.
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