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Безработных в Беларуси за месяц стало на 1,2 тыс. меньше

11.12.2017 20:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек – Sputnik. Министерство труда и социальной защиты опубликовало последние данные по занятости в Беларуси – по состоянию на 1 декабря уровень зарегистрированной безработицы составил 0,6%.

Безработных в Беларуси за месяц стало на 1,2 тыс. меньше
© Sputnik/ Валерий Мельников
Белстат насчитал в стране 25,3 тыс. безработных

Месяц назад – в конце октября текущего года – в Белстате насчитали 25,3 тысячи зарегистрированных безработных.

"Уровень зарегистрированной безработицы на 1 декабря составил 0,6%", – сказали в Минтруда.

Там также сообщили, что по сравнению с аналогичным периодом 2016-го этот показатель уменьшился на 0,2%.

Больше всего безработных, по информации Минтруда, – в Брестской, Гомельской и Витебской областях – там уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7%, в Могилевской и Гродненской и − 0,6%, в Минской − 0,5%, в белорусской столице – 0,2%.

В министерстве также проинформировали, что в Беларуси на учете на 1 декабря состояли 24,1 тысячи безработных.

 
Теги: Минск
 
 
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Месяц назад – в конце октября текущего года – в Белстате насчитали 25,3 тысячи зарегистрированных безработных.

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