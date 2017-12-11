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Очевидцы помогли остановить машину с пьяным пожилым брестчанином

11.12.2017 20:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Административный протокол составлен в отношении жителя Бреста, который управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции брестской области.

Очевидцы помогли остановить машину с пьяным пожилым брестчанином
© Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Инцидент произошел накануне – в ГАИ поступило сообщение о том, что по одной из улиц областного центра едет автомобиль, водитель которого ведет себя странно. По вызову выехал экипаж ГАИ.

"С помощью маячков синего и красного цветов и СГУ (сигнальное громкоговорящее устройство — Sputnik) водителю было подано требование об остановке, на которое тот отреагировал не сразу, но все же остановился", — рассказали инспекторы.

Медосвидетельствование показало в крови у брестчанина 2,36 промилле алкоголя. Сам он рассказал инспекторам, что возвращался домой с дачи, где выпил домашнего вина.

Антирекорд области по количеству выпитого водителями спиртного был установлен летом – 31-летний житель приграничного к Польше города был замечен инспекторами за рулем Opel Zafira. В крови у водителя было 4,36 промилле алкоголя. В октябре водитель Ford в том же Бресте находился за рулем в состоянии алкогольной комы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сам мужчина рассказал инспекторам, что возвращался домой с дачи, где выпил домашнего вина.

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