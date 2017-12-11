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Очевидцы помогли остановить машину с пьяным пожилым брестчанином
11.12.2017 20:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Административный протокол составлен в отношении жителя Бреста, который управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции брестской области.
Инцидент произошел накануне – в ГАИ поступило сообщение о том, что по одной из улиц областного центра едет автомобиль, водитель которого ведет себя странно. По вызову выехал экипаж ГАИ.
"С помощью маячков синего и красного цветов и СГУ (сигнальное громкоговорящее устройство — Sputnik) водителю было подано требование об остановке, на которое тот отреагировал не сразу, но все же остановился", — рассказали инспекторы.
Медосвидетельствование показало в крови у брестчанина 2,36 промилле алкоголя. Сам он рассказал инспекторам, что возвращался домой с дачи, где выпил домашнего вина.
Антирекорд области по количеству выпитого водителями спиртного
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Сам мужчина рассказал инспекторам, что возвращался домой с дачи, где выпил домашнего вина.
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