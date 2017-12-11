Несовершеннолетний учащийся могилевского спецучилища закрытого типа № 2 попал в больницу с переломом позвоночника. Еще пятеро получили телесные повреждения. Как стало известно TUT.BY, 26 ноября шестеро парней убежали из спецучилища. Их нашли и вернули в учреждение, а после, по словам матери одного из сбежавших, избили. В отношении директора спецучилища и его заместителя возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Мужчины задержаны и заключены под стражу.





— Уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК РБ расследует УСК по Могилевской области. Следствие установило, что обвиняемые, выясняя у шестерых воспитанников возглавляемого ими учреждения образования обстоятельства и причины самовольного ухода с территории училища, избили несовершеннолетних, а затем организовали незаконное помещение их в комнату, ограничив тем самым свободу, — рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Часть 3 ст. 426 УК РБ — превышение власти или служебных полномочий, совершенные лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, а равно умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, —

наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Шесть подростков получили травмы. В больнице оказался 16-летний уроженец Черикова Андрей. Его мать, Елена Щавликова, рассказала TUT.BY, что о травме сына узнала от медиков:

— В 7 вечера 28 ноября мне позвонила медсестра, сказала: «Вы знаете, что у вашего Андрея серьезная травма позвоночника? Нужно ваше согласие на компьютерную томографию». Я сказала, что согласна на все, что нужно моему ребенку.

На вопрос о том, откуда у Андрея травма, медсестра, говорит мама, ответила: избили. Елена стала звонить в спецучилище, где после множества звонков на разные номера телефонов ей ответила одна из сотрудников администрации (имя, фамилия и должность известны редакции со слов матери. — Прим. TUT.BY).

— Я ей сказала: «Объясните мне, пожалуйста, что случилось. Почему мой дитенок с переломом позвоночника находится в больнице, а я об этом ничего не знаю? Я же не лишена родительских прав». А она мне: «А вы знаете, что был побег 26 ноября?». Я сказала: «Послушайте, сегодня уже 28-е, почему вы мне не сообщили сразу?» На что та ответила: «А что бы это изменило?» — говорит Елена Щавликова.

На очередную просьбу пояснить, откуда все-таки у подростка травма, сотрудница администрации, по словам матери, сказала: «Побег был, заборы же высокие».

В спецучилище 16-летний Андрей попал 26 октября. Они с одноклассником вскрыли чужую машину, забрали магнитолу, колоду игральных карт. Подростков приговорили к полугоду ограничения досуга — с 21.00 до 07.00 они должны были находиться дома. Андрей режим не соблюдал, поэтому инспектор по делам несовершеннолетних направил материалы в суд, чтобы поместить подростка в спецучреждение. С 12 октября парень находился в приемнике-распределителе в Минске, а 26 октября его перевели в Могилев. То есть в СПТУ № 2 Андрей пробыл месяц.

Женщина снова позвонила в больницу. Медсестра сообщила маме, что подростка допрашивают милиционеры, и предложила позвонить ей на мобильный чуть позже, чтобы поговорить с сыном.

— Я первым делом спросила: «Андрей, что ты натворил?» Он ответил: «Побег». Я спросила, зачем. А он отвечает: «Мам, там жить было невыносимо. Нас постоянно били. Нам всё запретили: звонки, письма, передачи». Я спросила, почему он мне раньше не сказал об этом, хотя в письмах писал: «Я вытерплю, выдержу». Сын сказал, что письма читали — и не отправили бы, если бы о таком написали. По телефону он тоже не мог ничего сказать, потому что постоянно рядом находился сотрудник, контролировал, — передает слова сына Елена.



Фотоколлаж TUT.BY

Подросток рассказал матери, что побег они совершили 26 ноября после обеда: один учащийся отвлек охранника, а шестеро побежали. Они двигались в сторону микрорайона Казимировка, когда их поймали. Андрей был последним.

Мама пересказывает слова сына: их привезли обратно в учреждение, по одному заводили в родительскую комнату — и избивали трое сотрудников училища. Потом, говорит, беглецов оставили стоять в этой родительской комнате на всю ночь при включенном свете.

— Как сказала мне следователь, это единственная комната на территории учреждения, где нет видеокамер, — продолжает женщина. — Сын рассказал, что его вначале один раз ударили, он упал. А потом, когда ударили в спину, ему больно стало, он закрыл ее руками. Били двое, ногами. Утром в понедельник, мне следователь рассказала, этих шестерых по распоряжению директора отдельно от всех позже положенного повели на завтрак, чтобы остальные дети их не видели. И только во вторник, когда сын, как он объяснял мне, уже не мог идти — так ему было больно! — его повезли в больницу. При этом один из сотрудников администрации (имя, фамилия и должность известны редакции со слов матери. — Прим. TUT.BY), говорит, предупредил детей: «Это только начало для вас». А сыну сказал, что он симулянт.

В больнице сделали снимок: у Андрея — закрытый перелом первого позвонка поясничного отдела. Подросток в больнице уже третью неделю, скоро его выпишут — дольше держать в стационаре не могут. Ему наложат корсет, загипсуют — и отправят обратно в училище.

— Сын сегодня позвонил и чуть не плачет. Я боюсь за его здоровье. И не знаю, куда обращаться. Наша адвокат сказала, что если будет заключение из больницы о том, что сын не может содержаться в училище, то возможна замена наказания на домашний режим в связи с травмой, — плачет женщина.

Пока в больнице ей сказали, что вопрос нужно решать с медсестрой училища. Но этому специалисту у матери, по ее словам, веры нет: сын, по словам Елены, говорил, что медсестра приказывала ему замолчать, когда мальчик давал показания.

— Я очень хочу, чтобы сына перевели на домашний режим, потому что это все-таки травма позвоночника. Мало ли кто его толкнет, мало ли сам где упадет. Дитенок инвалидом может остаться, — взволнованно говорит мать. — Но простить их всех [руководство спецучилища] — не прощу. Они даже извинения не попросили. Пусть суд решает, как их наказать. Пусть им будет такое наказание, чтобы они испытали то, что мой дитенок испытал.

По словам Елены Щавликовой, остальные пятеро подростков не так сильно избиты. Сейчас они находятся в училище под круглосуточным присмотром инспекторов по делам несовершеннолетних, чтобы, как сказала маме следователь, они могли давать показания и на них никто из сотрудников училища не мог надавить.

— Случай побега 26 ноября был, больше я ничего вам прокомментировать не могу, — сказала в разговоре с TUT.BY заместитель директора по воспитательной работе СПТУ № 2 Алла Дикова. — И никто прокомментировать не сможет.

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

Это далеко не первый известный случай, когда из могилевского СПТУ № 2 сбежали подростки. Учащиеся регулярно совершали побеги с 2014 года. Сначала — пять парней , потом — тридцать четыре , Через три недели после этого учреждение самовольно покинули двое парней . За 2015 год таких случаев было три — подростки сбегали по двое-трое. Причем мать одного из них высказывала опасение за жизнь ребенка, которому предстояло вернуться в училище после побега.