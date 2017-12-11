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Совещание по ИТ-декрету, итоги года для ИП и странная праздничная аренда - все за вчера
12.12.2017 07:18 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Все, наигрались в снежки и накатались на горках: зима снова уходит —
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Саакашвили снова на свободе: 9 часов украинский суд думал-думал, но все-таки решил отказать прокуратуре в ходатайстве о помещении политика под круглосуточный домашний арест и отпустить на поруки народных депутатов. Сам он себя, кстати, знаете кем считает?
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Доброе утро! Все, наигрались в снежки и накатались на горках: зима снова уходит - на неделе до +11 °С. Так что переобуваемся в резиновые сапоги, товарищи.
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