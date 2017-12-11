Совещание по ИТ-декрету, итоги года для ИП и странная праздничная аренда - все за вчера

Доброе утро!

Все, наигрались в снежки и накатались на горках: зима снова уходит — на неделе до +11 °С . Так что переобуваемся в резиновые сапоги, товарищи.





ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко провел совещание по проекту декрета «О развитии цифровой экономики» . Что радует: «Наша страна твердо определилась. Цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов развития государства». Сам декрет, говорят в кулуарах, может быть подписан уже на нынешней неделе, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.

У Службы безопасности президента и ОАЦ новые руководители — и вот кто они (спойлер: знакомые все лица!).

Ура-ура! Из правил прохождения техосмотра наконец убрали странное требование. Подробности — здесь .

Стало известно, что руководство спецучилища в Могилеве задержано за превышение полномочий: его представители избили подростков . Один парень в больнице с переломом позвоночника, директор СПТУ и его зам — в СИЗО.

Президент России Владимир Путин побывал на российской базе Хмеймим в Сирии — и поручил выводить войска : «Задача борьбы с вооруженными бандитами здесь… в целом решена, решена блестяще».

Саакашвили снова на свободе: 9 часов украинский суд думал-думал, но все-таки решил отказать прокуратуре в ходатайстве о помещении политика под круглосуточный домашний арест и отпустить на поруки народных депутатов. Сам он себя, кстати, знаете кем считает? Не задержанным, нет .

ПОПУЛЯРНОЕ

Очень странная история: Белорус ехал в Россию и не смог провезти супругу и животное через один пункт пропуска. Выбирайте, говорят — или жена, или кошка, представляете? И вот почему .

Продолжаем следить за тем, что происходит на Припяти в Житковичском районе: там, напомним, 100 декабря оперативно установили понтонный мост вместо аварийного старого и организовали движение автомобильного транспорта. Рассказываем, что это такое — понтонный мост , насколько надежны понтоны и что можно по ним перевозить.

Смотрите, как похудел молодой белорусский дизайнер сумок ! 23-летний парень сбросил за 8 месяцев 60 кг! «Я как будто таскал на себе взрослого мужика. Поднимал его с этажа на этаж, кормил его, покупал одежду для того, чтобы ему на мне не было тесно… А между тем, он гробил мне здоровье, увеличивал риск заработать диабет или стертые от такого веса коленные суставы, заставлял стареть в два раза быстрее». Может, его опыт кого-то замотивирует?





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Поговорили с председателем правления Банка БелВЭБ Николаем Лузгиным о кредитах, зарплатах и плохих долгах. Очень серьезное и глубокое интервью вышло — не пропустите .

А теперь о бизнесах помельче. «Это полный ПЦ» — такая картинка была за спиной «предпринимателя всея Беларуси» Анатолия Шумченко, пока тот подводил итоги уходящего года для ИП. «Да, это мы! Это про нас!», — аплодировали ему участники очередного Форума ипэшников. Мы сходили послушали, что они там обсуждали .

Появился очередной материал нашей рубрики «Окнами на проспект». В нем мы рассказываем, каково это — жить и работать на главном минском проспекте. В этот раз — на примере здания, где магазин «Лянок», и дома рядом с Нацбанком .





Узнали, что белорусских врача и медсестру не выпускают из Ливии: 5 ноября они должны были улететь в Беларусь и даже купили билеты на самолет. Но руководство частной клиники, где они работали, отказалось выпускать их из страны. Дело дошло до МИД, ведомство направило ноту послу Ливии в Беларуси. Разбирались, в чем там дело .

В который раз обсуждаем проблемы разводов и споров о воспитании детей. В этот раз — со стороны отцов, которые не могу воспитывать своих детей. Собрали несколько историй и прочитали несколько писем пап своим детям .

Второй этап Кубка мира по биатлону принес Беларуси два подиума в женских гонках и тревожные новости о готовности мужской команды. Вот здесь разобрали победы и провалы Хохфильцена . Главное, что нашаДаша снова в деле!

Все новости понедельника, 11 декабря

Кстати. Если вы еще не знаете, где встретить новый год — это предложение вас точно заинтересует! За 20 рублей 18 копеек в Минске сдают квартиру на новогоднюю ночь с уже накрытым столом, посуду за собой можно не мыть, такси домой — за счет арендодателя. В чем подвох ?

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