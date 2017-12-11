Сегодня в Беларуси стало модно делать генетическую экспертизу. Стоит соседям или родным обронить, что ребенок не очень похож на папу, или жене во время ссоры произнести, что папа у ребенка другой, и спустя время пара понимает: без анализа ДНК не обойтись, он должен развеять все сомнения. Кто и как пытается обмануть экспертов, почему плачут мужчины, узнав результат экспертизы, и как родственники из Аргентины нашли друг друга спустя 100 лет, — об этом в материале TUT.BY.



Фото: Reuters

Ежегодно в Беларуси делают полторы тысячи ДНК-анализов. В начале 90-х эта цифра казалась бы невероятной: ученые только-только открыли способ, который на 99,9% позволял определить отца и мать ребенка. Поэтому количество экспертиз было в разы меньше — всего 50.

— В архиве мы нашли запись: впервые анализ-ДНК в нашей стране был сделан в 1994 году. К сожалению, история банальная: мужчина засомневался в том, что растит собственного ребенка. Оказалось, все переживания были напрасными — генетическая экспертиза подтвердила, папа воспитывает собственного ребенка, — рассказывает TUT.BY Виктория Корбан, начальник отдела генетических экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз.

Через кабинет Виктории Владиславовны и ее коллег прошли тысячи людей. Иногда истории трагичны, порой комичны, некоторые напоминают фильм с лихо закрученным сюжетом.

— Чаще всего к нам обращаются женщины, которые берут на себя ответственность по установлению отцовства, — подключается к разговору Николай Кузуб, заместитель начальника отдела генетических экспертиз. — А вот причины могут быть совершенно разные. Например, разговоры посторонних лиц о том, что у ребенка другой отец, или в семье появилось недоверие, нередко пара находится на грани развода и, чтобы принять окончательное решение, идет на ДНК-анализ.



Николай Кузуб говорит, что несколько раз потенциальные папы пытались обмануть экспертов. Но не смогли

— Сколько месяцев или лет было самому младшему ребенку, которого родители привели к вам на генетическую экспертизу?

— Дети, которым всего один день. Однажды даже ездили в роддом, чтобы взять образцы у малыша. Чаще всего это касается экспертиз не по установлению отцовства, а материнства. Например, были домашние роды и нужно понять, кем приходится роженица ребенку. Еще один распространенный случай: во время УЗИ у новорожденного выявляют патологию, родители психологически не могут с этим смириться и заявляют, что ребенка перепутали в роддоме. В основном вопрос об отцовстве встает, когда ребенку 1−2 года или 5−6 лет. Можно сказать, дети этого возраста чаще всего оказываются в нашем кабинете.

«Реальная цифра тех, кто растит чужих детей, — не более 2%»

— Николай Николаевич, были случаи, когда уже пожилой отец приходил со взрослыми детьми?

— Конечно, как-то мужчина преклонного возраста попросил провести генетическую экспертизу. Вместе с ним были 50-летние дочки. Иногда отец может не знать, что где-то у него растут родные дети. И когда встает вопрос наследства, для людей важно определить степень родства. А была история, когда мужчина всю жизнь прожил в семье, вырастил детей и на старости лет решил, что они не его. Три раза проходил ДНК-анализ, трижды экспертиза говорила, что это родные дети, только папа в результат верить не хотел.

— Выходит, люди не всегда готовы принять заключение экспертов и могут приходить повторно?

— Если человек не верит, он вправе приходить столько раз, сколько посчитает нужным. Один ДНК-анализ стоит 249 рублей. Некоторые у нас были трижды, женщина с первого раза не могла угадать, кто отец, и по очереди приводила новых мужчин. А как-то приехал мужчина сразу с тремя детьми-погодками от разных женщин, все дети были его, обещал вернуться с новыми малышами, но пока не появлялся.



Чтобы узнать, кто папа ребенка, экспертам нужен месяц

— Кстати, что показывает экспертиза? Сколько мужчин, в отношении которых пытаются установить отцовство, действительно родные?

— Статистика уже несколько лет постоянная: 84−85% мужчин, которые к нам обратились, — настоящие отцы детей. Соответственно, каждый шестой ребенок воспитывается не своим отцом, — отмечает Николай Кузуб.

— Здесь важно отметить — это неполная картина по всей стране, мы говорим лишь о тех сомневающихся людях, которые к нам обратились. И даже из тех, кто не был уверен, у 85% пар сомнения были напрасными, — говорит Виктория Корбан.

— Реальная цифра тех, кто растит чужих детей, другая — не более 2%. Если взять на улице случайных людей и предложить сделать ДНК-анализ, то получим такие данные, — рассказывает Николай Кузуб.

«Если эти двое исключатся, тогда я точно знаю, кто отец»

Как правило, на генетическую экспертизу приходят втроем: мама, папа и ребенок. Но случаи бывают разные, иногда отец может отказываться от ДНК-анализа или женщина против оспаривания отцовства. Тогда один из родителей пытается предоставить личные вещи другой стороны (расческу, зубную щетку, волосы) и вопрос, проводить экспертизу или нет при таких обстоятельствах, решается индивидуально.

— Например, недавно к нам обратилась женщина, она попросила установить, что мужчина, уехавший на заработки в Россию, и есть отец ее ребенка. И какие основания так полагать? Это напоминает картину, женщина, увидев на улице самого красивого мужчину, показывает пальцем и говорит: «Он и есть папа. Давайте его запишет в графу «отец», — рассказывает Николай Кузуб.

— И как вы собираетесь доказать или опровергнуть, что мужчина в России, это и есть папа ребенка?

— Нет никаких законных оснований принудить его к прохождению экспертизы. Женщина может обратиться в суд и добиваться назначения ДНК-анализа.

— К вам приходят не только втроем, но и вчетвером тоже?

— И даже впятером, — улыбается Николай Николаевич. — Приезжают бабушки и дедушки, новые жены и мужья, хотя их присутствие при процедуре не предусмотрено. Иногда на ДНК-анализ мама приводит за руку 35-летнего сына со словами: «Мой сын не такой».

— Обиднее всего, когда приходят люди, у которых между собой нет конфликтной ситуации, — добавляет Виктория Корбан.



Виктория Корбан рассказывает, что за годы работы ей приходилось сталкиваться и с человеческой подлостью, и благородством

— Часто мы видим молодых родителей, которые не сомневаются в своем родстве с ребенком, они готовы жить вместе, воспитывать малыша, но бабушки и дедушки не верят им. Пара вынуждена сделать генетическую экспертизу и доказать родным — они настоящие родители ребенка. На самом деле это уже область психологии. За столько лет работы сталкиваешься с большой человеческой подлостью, бывает — с большим человеческим благородством. Некоторые истории заставляют улыбнуться.

Как-то пришла мама с двумя потенциальными папами. Оба мужчины хотели быть отцом ребенка, один качал сына, другой приносил водичку, а в это время мама писала заявление. А потом она обронила фразу: «Если эти двое исключатся, тогда я точно знаю, кто отец».

«Как только выходит программа Андрея Малахова про ДНК, начинают обрывать телефон»

Иногда одной фразы: «Что-то твой сын на тебя не очень похож» достаточно, чтобы мужчина потерял покой.

— Порой людей очень жалко, — рассказывает Виктория Корбан — Как-то сотруднику органов, у которого уже были взрослые дети, соседи сказали: «Гэй, Мiкола, тваi на цябе зусiм не падобныя». Человеку так запала эта мысль, что он перестал спать, резко похудел, стал нервничать, на работе у него даже забрали оружие. Нужно было видеть этого папу, как он волновался, как дрожали руки, зато жена была абсолютно спокойной. Когда выдавала ему заключение, он от страха не мог открыть, а когда сказали: «Вы отец», стал прыгать, танцевать, схватил жену на руки, расплакался. И зачем людям нужна была такая ситуация?

— Шутка на грани.

— Людям нужно учиться относиться друг к другу бережно, и жена во время ссоры не должна кричать: «Это не твой ребенок!». Последнее время у белорусов стало модно делать ДНК. Как только выходит программа Андрея Малахова, где в очередной раз выясняется, кто папа, у людей начинается обострение. Начинают обрывать телефон, ругаться, почему в ток-шоу делают ДНК-анализ за полчаса, а мы — в течение месяца.



Насмотревшись программу Малахова, люди требуют сделать экспертизу за полчаса

— Был ли случай, который вас, экспертов, поставил в тупик? Или все результаты экспертиз вам понятны?

— Некоторые экспертизы осложнены в биологическом плане. У мамы и папы могут происходить биологические изменения, когда почти все совпадает, но есть некоторые различия. О чем это может говорить? Во-первых, это может быть мутация, во-вторых, истинным биологическим отцом может быть близкий родственник мужчины, который на него очень похож. Например, его брат или отец. Несколько раз мы даже сообщали суду: да, этот проверяемый мужчина может быть отцом ребенка, но есть основание проверить его близких родственников. Несколько лет назад женщина указала, какой мужчина является отцом ее ребенка, у потенциального папы было три родных брата, один из них погиб в ДТП. Так вот новая жена мужчины, который должен был пройти ДНК-анализ, всячески этому препятствовала. Она попыталась перевести стрелки на умершего брата, в итоге всем братьям и даже их отцу несколько раз делали генетическую экспертизу, нашли образцы крови погибшего в ДТП. Несмотря на это, настоящий папа был установлен.



Фото: Reuters

— Как мужчины реагируют, когда вы вручаете конверт с результатом?

— По-разному. Экспертиза отцовства — это настоящая «Санта-Барбара», — говорит Виктория Владиславовна. — Некоторые папы расстраиваются, что они не биологические отцы ребенка. Как-то у нас был 6-летний Сережа, его мама умерла, и мальчика забрали в детский дом. О том, что где-то растет сын, мужчина узнал случайно. И вот они приехали к нам на экспертизу, папа очень хотел забрать малыша. Весь детский дом переживал, мечтал, чтобы у мальчика наконец-то появились родные, к сожалению, экспертиза показала — мужчина не отец ребенка. Нам всем было жаль. Были и другие примеры. Когда мужчины не могут смириться с новостью об отцовстве, пытаются доказать, что мы не правы, говорят: «Вот ребенок в новой семье хороший, а этот хоть и мой, но плохой». Приходится проводить сеанс психотерапии, объяснять, что этим ребенком в будущем папа может гордиться еще больше, чем тем, кто рожден в законном браке. Побеседовали так с одним мужчиной полтора часа, он пришел на следующий день и поблагодарил.