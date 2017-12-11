МИНСК, 12 дек — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли написала статью совместно с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для издания The Guardian.

Статья называется "Почему НАТО должно защищать права женщин".

Как отмечают авторы материала, искоренение насилия по признаку пола является ключевым аспектом в обеспечении мира и безопасности наряду с социальной справедливости и Североатлантический альянс может находиться на переднем крае этой борьбы.

Джоли и Столтенберг пообещали в ближайшие месяцы работать вместе, чтобы попытаться решить эту проблему и определить, каким образом НАТО может увеличить свой вклад в защиту женщин.

Ранее Джоли рассказала о широко распространенном сексуальном насилии, которое используется как тактическая мера повсеместно "от Мьянмы до Украины". На конференции по вопросам миротворчества в Ванкувере актриса заявила о том, что бороться с ним нужно при помощи политической воли.