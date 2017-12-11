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Актриса Анджелина Джоли написала статью совместно с генсеком НАТО
12.12.2017 08:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли написала статью совместно с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом для издания The Guardian.
Статья называется "Почему НАТО должно защищать права женщин".
Как отмечают авторы материала, искоренение насилия по признаку пола является ключевым аспектом в обеспечении мира и безопасности наряду с социальной справедливости и Североатлантический альянс может находиться на переднем крае этой борьбы.
Джоли и Столтенберг пообещали в ближайшие месяцы работать вместе, чтобы попытаться решить эту проблему и определить, каким образом НАТО может увеличить свой вклад в защиту женщин.
Ранее Джоли рассказала о широко распространенном сексуальном насилии, которое используется как тактическая мера повсеместно "от Мьянмы до Украины". На конференции по вопросам миротворчества в Ванкувере актриса заявила о том, что бороться с ним нужно при помощи политической воли.
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Популярная актриса Анджелина Джоли написала статью о правах женщин в соавторстве с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, где призвала бороться с...
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