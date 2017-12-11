«Хочется вкусненького». Сегодня невозможно представить, что после подобной фразы в ближайшем гипермаркете не найдется того самого, желанного, продукта — будь то рассыпчатое итальянское печенье или банка маринованных мидий. А ведь относительно недавно простой батон с маслом, посыпанный сахаром, был настоящим лакомством. Вместе с Пинским мясокомбинатом , который выпускает колбасу «Докторская как раньше», поговорили с белорусами о том, какая еда из детства вызывает «приступы» ностальгии и что считали деликатесами во времена, когда детокс-смузи и крафтовый хлеб были лишь бессмысленным набором букв.



Николай Изотов, 42 года

Председатель Минской федерации каратэ

— Главное лакомство того времени для меня — сгущенка. Как-то в детстве попробовал ее вместе с вареной гречкой. Наверное, в доме просто не было сахара (улыбается). И мне так понравилось, что я и сейчас могу таким побаловаться.

Сейчас в магазинах много мороженого. Я разные сорта перепробовал. Но до сих пор самое вкусное мороженое — это советский пломбир в обычном вафельном стаканчике. Даже помню сколько он стоил. 18−20 копеек, в шоколаде подороже — 28.

В Союзе делали отличные сосиски. Вареная колбаса тоже всегда отличалась качеством. Сейчас уже редко встретишь «тот самый вкус». Бывает, несешь домой палку «Докторской», думаешь, «ну вот, вспомню тот самый вкус, из молодости», но нет. Редко сейчас попадается что-то, что можно сравнить с советской «варенкой» по ГОСТу.



Галина Алексеева, 48 лет

Администратор в стоматологической поликлинике

— Когда в Союзе появились глазированные сырки, их было не купить. Они продавались только в детских кафешках. В одну из них, на проспекте Независимости, мы и приходили за «новинкой». Вкус тех сырков был просто незабываемый. Творог пах ванилином, шоколад таял во рту. Я даже обертку помню, белая с золотистыми и синими полосками. Больше я таких сырков никогда не ела.

В студенческие годы мы с ребятами со стипендий покупали ставриду горячего копчения. Она была потрясающе вкусной. Дежурным блюдом была жареная мойва. Причем продавалась она уже готовой. Принес домой, съел, красота.

Еще у нас были чебуречные. Чебуречные — это вообще отдельная глава моей ностальгии. Чебуреки там были сочные, с хрустящей корочкой, с настоящим мясом. Купишь две штуки со сметаной в кафе на Чкалова, и ходишь сытым весь день.

Мне кажется, сейчас многие вкусы другие. Например, в Союзе было 2 вида хлеба — пшеничный и ржаной. Так это был хлеб. Белый, сладковатый, с ломкими краями. Или черный кирпичик, с кислинкой, с шершавыми боком. Ну и батон, конечно. Советский батон. Классический, без всяких добавок. Кто хоть раз его пробовал, поймет, о чем я говорю.

Тоску по детству у меня вызывают воспоминания об автоматах с газировкой. Я ими редко пользовалась. Все-таки один стакан на всю улицу, мыли его тут же, в автомате. Но знаете, никто ничем не болел. А водичка с сиропом была очень вкусной.

Людмила Тит, 60 лет

Медрегистратор

— Очень скучаю по колбасе. Сейчас такой почти нет. Вот помню раньше были «Докторская» или «Прима» в натуральной оболочке. В них действительно мясо чувствовалось. «Эстонская», «Любительская», «Юбилейная», «Краковская полукопченая», «Майкопская сыровяленая»… Да любая была вкусной.

С рыбой такая же история. Треска была потрясающей. Стоила 35 копеек. Она была такой жирненькой, что даже котлеты из нее делали. Консервы совершенно другой вкус имели. Сельдь вроде и сейчас продается, но все равно не та. Может, раньше приправы другие добавляли. Сегодня на прилавках почти нет сельди иваси. В Союзе эта рыба была очень дорогой. Первое время ее продавали в пятикилограммовых банках за 15 рублей. Люди только на свадьбы могли себе такой деликатес позволить. Даже поговорка была: «Если купишь иваси, до зарплаты… хм-хм», ну вы понимаете (смеется). Потом ее начали фасовать в тару поменьше, по килограмму, и продавать дешевле.

Не понимаю, что произошло с конфетами. Ну другие они были, другие. «Каракум», «Балтика», «Трюфель». Недавно купила какие-то трюфели, а они как болото. Наверное, шоколад был особенно вкусным, потому что мы его редко видели. Чаще люди покупали простенькую карамель с повидлом внутри. А плитка «Аленки» — это уже почти праздник.

Кстати, о праздниках. Под Новый год привозили апельсины. Стояли за ними в очереди по 4 часа. В руки одному покупателю больше 1 килограмма не давали. Папа приносил с работы подарки из конфет. Так вот, если в коробке лежали две мандаринки, — это был просто «суперский» подарок. Запах этих мандаринов, кажется, до сих пор меня преследует. А вообще «вкус детства» … тяжело ответить однозначно. Наше поколение совсем не балованное было. Мама даст кусок хлеба с вареньем — и замечательно. И вкусно.



Александр Сайко, 49 лет

Продавец

— Первое, что вспоминается из детства, — это вкус бананов, как это ни странно. Апельсины и мандарины хоть перед праздниками, да завозили, а бананы было просто не достать. Если они где-то и появлялись, то очереди выстраивались бешеные. Да и распределение продуктов существовало — больше одного кило домой не унесешь. Цитрусовые почти всегда были кислыми. А вот бананы — сладкими. Наверное, поэтому и запомнил.

Я очень любил мороженое. Сливочный пломбир, шоколадное, в стаканчиках, эскимо в глазури. Да какое ни возьми, не прогадаешь. Мороженое в СССР делать умели, даже притом что в магазинах из" молочки", кроме, собственно, молока, кефира и сметаны, больше ничего не было.

А еще был белый хлеб. Не батон, как сейчас, а именно хлеб. Круглый — как каравай. Он был очень вкусным.



Ирина Токарская, 66 лет

Пенсионерка

— Наверное, я не буду оригинальной, если скажу, что колбаса в советское время была лучше. Те, кто жил в Союзе, помнят настоящий вкус «Докторской» «варенки».

И «молочка» была другая. Вот, например, сметана. В магазинах ее конечно частенько разбавляли кефиром, но если брать только-только с завода — это было нечто! Причем привозили ее в огромных флагах и отливали в тару, которые люди приносили из дома. Иногда удавалась купить 33%-й жирности сливки. Они были желтенькие, и если поставить банку в холодильник, то через некоторое время сверху можно было снимать масло. Кстати, было в то время масло, сливочно-ореховый вкус которого я никогда не забуду — «Вологодское».

Очень хорошо помню, какими вкусными мне казались простой «Подмосковный» батон и «Бородинский» хлеб. А еще было удивительное печенье, в состав которого добавляли майонез. Называлось оно «Нежное». Сейчас я ничего подобного в магазинах не вижу. Когда хотелось вкусненького, мы брали печенье, мазали его маслом и ели с чаем. На праздники покупали торт «Птичье молоко» с нежным бисквитом и воздушным суфле. Такой тортик всегда был «царем стола». В обычные дни я старалась печь что-нибудь сладкое сама.

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Пинский мясокомбинат и торговая марка «Пикант» представляет символ СССР — колбасу вареную «Докторская как раньше» ! Это аналог советской «трехрублевой» колбасы. Изготовлена ручной вязкой, с минимумом внедрённых современных пищевых технологий. Тот самый вкус!