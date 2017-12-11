|
Роспотребназор нашел ГМО в американской лапше быстрого приготовления
12.12.2017 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Роспотребнадзор обнаружил в американской лапше быстрого приготовления "Ниссин Кап Нудлс" генно-модифицированную сою, передает пресс-служба ведомства.
© Инфографика
"В лапше быстрого приготовления "Ниссин Кап Нудлс" со вкусом говядины производства NissanFoods (USA) Inc. 2001WestRosecransAve., GardenaCA (США) обнаружена генно-инженерно-модифицированная соя в количестве более 0,9%", — отмечается в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что на упаковке продукта нет информации о содержании в нем ГМО, что является нарушением техрегламентов Таможенного союза.
Федеральная таможенная служба проинформирована о ситуации и территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение изъять указанную продукцию из продажи.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На упаковке лапши нет информации о том, что в ней содержится ГМО, эта продукция будет изъята из продажи.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии