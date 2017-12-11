Роспотребназор нашел ГМО в американской лапше быстрого приготовления

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Роспотребнадзор обнаружил в американской лапше быстрого приготовления "Ниссин Кап Нудлс" генно-модифицированную сою, передает пресс-служба ведомства.

"В лапше быстрого приготовления "Ниссин Кап Нудлс" со вкусом говядины производства NissanFoods (USA) Inc. 2001WestRosecransAve., GardenaCA (США) обнаружена генно-инженерно-модифицированная соя в количестве более 0,9%", — отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что на упаковке продукта нет информации о содержании в нем ГМО, что является нарушением техрегламентов Таможенного союза.

Федеральная таможенная служба проинформирована о ситуации и территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение изъять указанную продукцию из продажи.

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