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Роспотребназор нашел ГМО в американской лапше быстрого приготовления

12.12.2017 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Роспотребнадзор обнаружил в американской лапше быстрого приготовления "Ниссин Кап Нудлс" генно-модифицированную сою, передает пресс-служба ведомства.

Роспотребназор нашел ГМО в американской лапше быстрого приготовления
© Инфографика
Что скрывается за словом "ГМО"

"В лапше быстрого приготовления "Ниссин Кап Нудлс" со вкусом говядины производства NissanFoods (USA) Inc. 2001WestRosecransAve., GardenaCA (США) обнаружена генно-инженерно-модифицированная соя в количестве более 0,9%", — отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что на упаковке продукта нет информации о содержании в нем ГМО, что является нарушением техрегламентов Таможенного союза.

Федеральная таможенная служба проинформирована о ситуации и территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение изъять указанную продукцию из продажи.

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Теги: Минск
 
 
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На упаковке лапши нет информации о том, что в ней содержится ГМО, эта продукция будет изъята из продажи.

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