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Совмин скорректировал порядок проведения техосмотра

12.12.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении внесены изменения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 933 от 6 декабря 2017 года, сообщает со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Документом скорректирован перечень случаев, при которых работник УП «Белтехосмотр» переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра.

Так, отметка переносится при внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), при выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства, а также при выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра.

Отметка переносится также при госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Основное условие для переноса данной отметки — подтверждение факта выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 14
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В положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении внесены изменения. Это...

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