|
Совмин скорректировал порядок проведения техосмотра
12.12.2017 — Новости Общества | Шлях Перамогi (Вилейка)
В положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении внесены изменения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров № 933 от 6 декабря 2017 года, сообщает со ссылкой на Национальный центр правовой информации.
Документом скорректирован перечень случаев, при которых работник УП «Белтехосмотр» переносит отметку в документ (сертификат) о прохождении гостехосмотра.
Так, отметка переносится при внесении изменений в свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт), при выдаче дубликата свидетельства о регистрации транспортного средства, а также при выдаче нового документа (сертификата) о прохождении гостехосмотра.
Отметка переносится также при госрегистрации транспортного средства новым собственником в период действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Основное условие для переноса данной отметки — подтверждение факта выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В положение о порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении внесены изменения. Это...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии