Горячий сезон — это не только уборка урожая. Это еще и умение его сохранить, чтобы с нужным эффектом для экономики использовать результаты нелегкого труда. Мокнущее под дождем зерно, сломанные сушилки, задержки с отвозкой — на Гомельщине во время жатвы приходилось сталкиваться и с такими эпизодами.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Чечерский район благополучно провел уборочную кампанию. Взял хорошую планку, выдержал темпы. Урожай зерновых и зернобобовых, собранный местными хозяйствами, превысил прошлогодний результат. Зерна собрали заметно больше. Возможно, этот успех кого-то и расслабил. В разгар жатвы настоящий скандал разгорелся вокруг местного сельхозпредприятия «Ровковичи Агро». Милиционеры, проводившие рейд, побывали на зерноскладе в деревне Лукомские Поплавы. Оперативная информация уводила отсюда в яблоневый сад, расположенный неподалеку в зоне радиационного отселения и отчуждения. Как выяснилось, именно туда, подальше от посторонних глаз заведующая зерноскладом распорядилась вывезти пшеницу и овес. В прокуратуре Чечерского района рассказывают, зачем и почему понадобилось избавляться от только что собранного урожая:

— Привезенное с поля зерно складировалось под открытым небом. А здесь дождь. Часть пшеницы и овса намокла. Поэтому заведующая, по ее же объяснению, побоялась, что ее накажут за порчу и дисциплинарно, и рублем. Вот и нашла такой выход из положения. Сумма ущерба составила около 1,5 тысячи рублей. По настоянию прокуратуры эта сумма взыскана с виновного лица.

Прокурорским работникам пришлось разыскивать и тех, кто отправил около двух тонн ячменя 2017 года в поле и смешал с удобрениями. Случилось это уже в другом чечерском хозяйстве — «Вознесенск». Сценарий оказался похож на ровковичский, как брат-близнец.

— Привезли зерно с поля, выгрузили на площадку. Затяжной дождь. Ячмень изрядно вымок. Главный агроном предприятия не нашел другого варианта решения проблемы, как отправить эти две тонны обратно в поле и утилизировать в месте складирования органических удобрений. Хотя можно было распорядиться им иначе — даже при худшем раскладе использовать для кормления скота… По этим двум фактам материалы были направлены в райисполком. Разговор состоялся очень жесткий. И меры приняты адекватные.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В целом, говоря о проблемах и просчетах уборочной этого сезона, первый заместитель председателя Гомельского облисполкома Александр Микалуцкий делает акцент на том, что объективных сложностей действительно не было. Где-то сказалась недостаточная организация процессов на местах, где-то управленческая несостоятельность, где-то отсутствие должного контроля и понимания своих задач, а где-то человеческий фактор. Недочеты уже проанализированы, выводы делаются:

— Безусловно, при подготовке к новому сельхозсезону все допущенные ошибки и сбои будут учтены. Мы работаем над этим. Начата учеба специалистов, регулярно проводятся селекторные совещания по ключевым вопросам. Главное, наладить в районах организационное начало и научиться предупреждать проблемы. Если же они возникли, а это жизнь и работа, значит, нужно уметь их оперативно решать.