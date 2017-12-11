Лукашенко: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Молдовой

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Минска в сотрудничестве с Молдовой.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь и Молдова собираются выйти на $200 млн товарооборота

Во вторник глава государства встретился в Минске с премьер-министром этой страны Павлом Филипом.

"Интерес у нас к Молдове очень большой. Молдова — это цветущий, красивый край, прекрасные трудолюбивые люди", — сказал глава белорусского государства.

При этом он отметил, что в Молдове есть прекрасные плодородные земли, а Беларусь производит сельскохозяйственную технику и у двух стран есть возможности для кооперации.

Родные народы

Глава государства также отметил, что Беларусь и Молдову связывают давние дружественные связи. "Мы родные, близкие народы", — сказал Лукашенко. По его словам Беларусь готова расширять свое присутствие на молдавском рынке. При этом он назвал важным тот факт, что государство существует как единая, "не разгромленная, не порванная на куски" страна.



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Белорусский президент также подчеркнул, молдавских партнеров не будет проблем в плане работы на белорусском рынке. "Если вы заинтересованы в работе на белорусском рынке — мы сделаем это быстро и оперативно",- сказал президент Беларуси.

Беларусь — надежный партнер

Как положительный момент двустороннего сотрудничества Лукашенко отметил рост товарооборота. Он также поблагодарил премьера Филипа за визит в Минск. "Вы должны знать, что Беларусь — надежный партнер",- сказал Лукашекно.

В свою очередь премьер министр Молдовы поблагодарил белорусский на народ за поддержку. "В самые тяжелые времена Беларусь помогла",- сказал Филип.

Он также отметил "отличные отношения", которые сложились между двумя странами. По словам Филипа, в Минск вместе с ним приехала большая делегация молдавских бизнесменов. По его словам, у стран есть реальная возможность достичь к концу года товарооборота в 200 миллионов долларов.



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11-12 декабря проходит официальный визит в Беларусь премьер-министра Молдовы Павла Филипа. В минувший понедельник он принял участие в работе Белорусско-молдавского бизнес-форума. Во вторник будет участвовать в заседании Совета глав правительств стран-участниц Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ).

Сотрудничество в цифрах

В январе-октябре 2017 года товарооборот между РБ и Молдовой составил 179,2 миллиона долларов США – на 6,9% меньше, чем за аналогичный период минувшего года. Основу белорусского экспорта составляют нефтепродукты, сахар, трактора и седельные тягачи, табачные изделия, керамическая плитка, стекловолокно.

Из Молдовы Беларусь ввозят виноградные вина, кукурузу, коньячную продукцию, фрукты, ковры, замороженные овощи, соки. В Молдове действует более 60 представительств белорусских предприятий. В Беларуси работает 25 предприятий с молдавским капиталом. С 1993 года работает Межправитлетственная белорусско-молдавская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Очередное ее заседание намечено на первый квартал 2018 года.