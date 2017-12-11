Фейерверк возле Дворца спорта покажут в новогоднюю ночь

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Фейерверк продолжительностью 15 минут покажут в новогоднюю ночь возле Дворца спорта в Минске, сообщил во вторник заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков.

Возле дворца спорта в новогоднюю ночь с 23:00 до 4:00 также пройдет праздничный концерт с участием белорусских исполнителей и творческих коллективов, которые исполнят композиции из новогоднего и рождественского репертуара, сказал Шестаков.

Всего в городе в новогоднюю ночь в столице будет работать 22 открытых площадки , на которых пройдут народные гуляния.

Ранее стало известно, как долго будут отдыхать белорусы в новогодние праздники. Кроме того, синоптики в своем долгосрочном прогнозе погоды уже пообещали жителям Беларуси в ночь с 31 декабря на 1 января снег.