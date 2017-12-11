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Фейерверк возле Дворца спорта покажут в новогоднюю ночь

12.12.2017 11:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Фейерверк продолжительностью 15 минут покажут в новогоднюю ночь возле Дворца спорта в Минске, сообщил во вторник заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков.

Фейерверк возле Дворца спорта покажут в новогоднюю ночь
© Pexels
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Возле дворца спорта в новогоднюю ночь с 23:00 до 4:00 также пройдет праздничный концерт с участием белорусских исполнителей и творческих коллективов, которые исполнят композиции из новогоднего и рождественского репертуара, сказал Шестаков.

Всего в городе в новогоднюю ночь в столице будет работать 22 открытых площадки, на которых пройдут народные гуляния.

Ранее стало известно, как долго будут отдыхать белорусы в новогодние праздники. Кроме того, синоптики в своем долгосрочном прогнозе погоды уже пообещали жителям Беларуси в ночь с 31 декабря на 1 января снег.

 
Теги: Минск
 
 
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Начало праздничного салюта запланировано в 1:30 в ночь с 31 декабря на 1 января.

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