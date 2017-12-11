ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Молодечно детские сады и жилые дома на два дня останутся без горячей воды и тепла

12.12.2017 11:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Отопление и горячая вода будут отключены в Молодечно 12 декабря по ул. Янки Купалы и 13 декабря в детских садах и жилых домах по ул. Мира, Строителей и Снежной.


Отключение горячей воды и отопления всегда согласовывается с Молодечненским райисполкомом, Коммунальником и Отделом образования за двое суток до начала работ, рассказал начальник теплосетей Молодечненских электрических сетей Олег Садовский.

Реконструкция теплотрасс происходит в связи с заменой труб, у которых закончился срок эксплуатации. Новые предизолированные трубы могут использоваться на срок более 30 лет.


12 декабря отключения произойдут по улице Янки Купалы, где идет реконструкция теплотрассы длиной 178 метров.

Не будет горячей воды и отопления с 8.00 до 22.00 в следующих объектах:

— детский сад № 33;

—  дома № 106, № 108, № 108а, № 110, № 114, № 116, № 116а, № 118, № 120, № 122, № 124, № 126, № 128.

13 декабря отключение произойдет по ул. Мира, где идет реконструкция теплотрассы протяженностью 158 метров в связи с чем отопление и горячая вода будут отсутствовать с 8.00 до 22.00 на объектах:

—  детские сады № 32 и № 35;

— дома № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 52, № 54, № 56, № 56а, № 58;

Также по ул. Строителей (дома № 22, № 24, № 26) и ул. Снежной (дома № 8 и № 10).


Работы по реконструкции теплотрасс производятся при плюсовой температуре воздуха, и если температура изменится на минусовую, то работы могут быть отложены, отметил Олег Садовский.

Жители могут обращаться в диспетчерскую службу района тепловых сетей по тел.: 72−64−27, 54−62−70

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отопление и горячая вода будут отключены в Молодечно 12 декабря по ул. Янки Купалы и 13 декабря в детских садах и жилых домах по ул. Мира, Строителей и Снежной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Фейерверк возле Дворца спорта покажут в новогоднюю ночь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика