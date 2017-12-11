В Молодечно детские сады и жилые дома на два дня останутся без горячей воды и тепла

Отопление и горячая вода будут отключены в Молодечно 12 декабря по ул. Янки Купалы и 13 декабря в детских садах и жилых домах по ул. Мира, Строителей и Снежной.





Отключение горячей воды и отопления всегда согласовывается с Молодечненским райисполкомом, Коммунальником и Отделом образования за двое суток до начала работ, рассказал начальник теплосетей Молодечненских электрических сетей Олег Садовский.

Реконструкция теплотрасс происходит в связи с заменой труб, у которых закончился срок эксплуатации. Новые предизолированные трубы могут использоваться на срок более 30 лет.





12 декабря отключения произойдут по улице Янки Купалы, где идет реконструкция теплотрассы длиной 178 метров.

Не будет горячей воды и отопления с 8.00 до 22.00 в следующих объектах:

— детский сад № 33;

— дома № 106, № 108, № 108а, № 110, № 114, № 116, № 116а, № 118, № 120, № 122, № 124, № 126, № 128.

13 декабря отключение произойдет по ул. Мира, где идет реконструкция теплотрассы протяженностью 158 метров в связи с чем отопление и горячая вода будут отсутствовать с 8.00 до 22.00 на объектах:

— детские сады № 32 и № 35;

— дома № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30, № 34, № 36, № 38, № 40, № 42, № 44, № 46, № 48, № 52, № 54, № 56, № 56а, № 58;

Также по ул. Строителей (дома № 22, № 24, № 26) и ул. Снежной (дома № 8 и № 10).





Работы по реконструкции теплотрасс производятся при плюсовой температуре воздуха, и если температура изменится на минусовую, то работы могут быть отложены, отметил Олег Садовский.

Жители могут обращаться в диспетчерскую службу района тепловых сетей по тел.: 72−64−27, 54−62−70