Кобяков: председательство в ЦЕИ стало ценным опытом

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Председательство Беларуси в центрально-европейской инициативе стало не только знаковым для Беларуси, но и помогло получить ценный опыт, заявил во вторник премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече челнов правительств Центрально-Европейской инициативы в Минске.



© Sputnik / Виктор Толочко Встреча глав правительств стран ЦЕИ пройдет в декабре в Минске

Члены правительств и послы стран Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) встретились во вторник в белорусской столице — в организации в этом году председательствовала Беларусь.

Выступая перед собравшимися, белорусский премьер поблагодарил участников саммита за посещение Беларуси. "Уверен, обмен мнениями будет плодотворным и полезным", — отметил Кобяков и выразил надежду на то, что члены делегаций и познакомятся ближе с Беларусью, и найдут точки роста для двусторонних отношений.

"Для Беларуси председательство в ЦЕИ стало не только вызовом, но и важным, исключительно полезным опытом" — заверил Кобяков.



© Sputnik / Виктор Толочко Встреча глав правительств стран ЦЕИ в Минске

Перечислил белорусский премьер и важные для стран организации вопросы: развитие транспортного и логистического потенциала, гармонизация цифровых рынков и другие вопросы интеграции

Кобяков выразил уверенность в том, что взаимодействие стран континента поможет развитию как ЕАЭС, так и Евросоюза, что послужит стабильности всей Европы.

Помимо вопросов экономической и политической интеграции значительное внимание уделено в ЦЕИ и международным вызовам: решению миграционного кризиса и борьбе с терроризмом. В этих вопросах, уверен Кобяков, Беларусь также находится в авангарде.