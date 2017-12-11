|
Кобяков: председательство в ЦЕИ стало ценным опытом
12.12.2017 11:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Председательство Беларуси в центрально-европейской инициативе стало не только знаковым для Беларуси, но и помогло получить ценный опыт, заявил во вторник премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече челнов правительств Центрально-Европейской инициативы в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Члены правительств и послы стран Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) встретились во вторник в белорусской столице — в организации в этом году председательствовала Беларусь.
Выступая перед собравшимися, белорусский премьер поблагодарил участников саммита за посещение Беларуси. "Уверен, обмен мнениями будет плодотворным и полезным", — отметил Кобяков и выразил надежду на то, что члены делегаций и познакомятся ближе с Беларусью, и найдут точки роста для двусторонних отношений.
"Для Беларуси председательство в ЦЕИ стало не только вызовом, но и важным, исключительно полезным опытом" — заверил Кобяков.
© Sputnik / Виктор Толочко
Встреча глав правительств стран ЦЕИ в Минске
Перечислил белорусский премьер и важные для стран организации вопросы: развитие транспортного и логистического потенциала, гармонизация цифровых рынков и другие вопросы интеграции
Кобяков выразил уверенность в том, что взаимодействие стран континента поможет развитию как ЕАЭС, так и Евросоюза, что послужит стабильности всей Европы.
Помимо вопросов экономической и политической интеграции значительное внимание уделено в ЦЕИ и международным вызовам: решению миграционного кризиса и борьбе с терроризмом. В этих вопросах, уверен Кобяков, Беларусь также находится в авангарде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря организации удается не только решать общие вопросы, но и интенсифицировать двусторонние отношения.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии