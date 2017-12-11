ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кобяков: председательство в ЦЕИ стало ценным опытом

12.12.2017 11:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Председательство Беларуси в центрально-европейской инициативе стало не только знаковым для Беларуси, но и помогло получить ценный опыт, заявил во вторник премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече челнов правительств Центрально-Европейской инициативы в Минске.

Кобяков: председательство в ЦЕИ стало ценным опытом
© Sputnik / Виктор Толочко
Встреча глав правительств стран ЦЕИ пройдет в декабре в Минске

Члены правительств и послы стран Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) встретились во вторник в белорусской столице — в организации в этом году председательствовала Беларусь.

Выступая перед собравшимися, белорусский премьер поблагодарил участников саммита за посещение Беларуси. "Уверен, обмен мнениями будет плодотворным и полезным", — отметил Кобяков и выразил надежду на то, что члены делегаций и познакомятся ближе с Беларусью, и найдут точки роста для двусторонних отношений.

"Для Беларуси председательство в ЦЕИ стало не только вызовом, но и важным, исключительно полезным опытом" — заверил Кобяков.

Кобяков: председательство в ЦЕИ стало ценным опытом
© Sputnik / Виктор Толочко
Встреча глав правительств стран ЦЕИ в Минске

Перечислил белорусский премьер и важные для стран организации вопросы: развитие транспортного и логистического потенциала, гармонизация цифровых рынков и другие вопросы интеграции

Кобяков выразил уверенность в том, что взаимодействие стран континента поможет развитию как ЕАЭС, так и Евросоюза, что послужит стабильности всей Европы.

Помимо вопросов экономической и политической интеграции значительное внимание уделено в ЦЕИ и международным вызовам: решению миграционного кризиса и борьбе с терроризмом. В этих вопросах, уверен Кобяков, Беларусь также находится в авангарде.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благодаря организации удается не только решать общие вопросы, но и интенсифицировать двусторонние отношения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минское метро в новогоднюю ночь будет работать до 4 утра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика