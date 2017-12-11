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Минское метро в новогоднюю ночь будет работать до 4 утра
12.12.2017 11:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Время работы минского метрополитена в новогоднюю ночь будет продлено до 4:00, сообщил во вторник начальник отдела организации пассажирских перевозок учреждения "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх.
© Sputnik / Виктор Толочко
Станции "Фрунзенская", "Немига", "Октябрьская" примут пассажиров до 4:15.
В понедельник, 1 января, поземка откроется в привычное время – в 5:30, добавил он.
Откорректирована будет работа наземного транспорта. В новогоднюю ночь он будет работать до 5:00. Интервалы движения не будут превышать 20 минут, сообщил Каптюх.
"В дни переноса рабочих будней работа транспорта будет откорректирована. Если суббота рабочая, то транспорт будет работать по графику пятницы", — добавил специалист.
Также с 15 декабря до 15 января будет сокращен интервал движения автобусов, движущихся по маршруту №1 и 100. На обслуживание данных линий будет выделено больше единиц транспорта.
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В понедельник, 1 января, подземка откроется в привычное время – в 5:30.
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