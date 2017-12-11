Компаньон для бабушки-туристки, экосумки или десерт для мопса? Выбираем социальный проект года

14 декабря в Минске пройдет финал крупнейшего конкурса социальных проектов — Social Weekend. Жюри выберет обладателя гран-при и победителей в нескольких номинациях, которые получат призы от 1500 до 10 000 рублей. Перед финалом TUT.BY предлагает читателям выбрать обладателя приза зрительских симпатий.

Голосование начинается во вторник, 12 декабря, в 12.00 и заканчивается в 16.00 в четверг, 14 декабря. Всего в конкурсе 16 финалистов — выбирайте лучшего. Победивший в голосовании проект получит статуэтку, дополнительное внимание меценатов конкурса и не менее 2000 рублей.

Проголосовать могут только авторизованные пользователи. Чтобы стать авторизированным пользователем, в правом верхнем углу на главной странице сайта нажмите на кнопку «войти». Далее — зайдите со своего аккаунта на TUT.BY или в соцсетях. Система программно определяет, что вы являетесь читателем TUT.BY, отсекает подозрительное поведение и попытки накрутки голосов.