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Около 200 елочных базаров будут работать в Витебской области

12.12.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Около 200 елочных базаров будут работать в области, сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Предновогодняя торговля главным символом праздника начнется на несколько дней раньше по сравнению с прошлыми годами — с 18 декабря. Всего лесхозы области планируют реализовать населению 25 тысяч деревьев, из них 20% — набирающие популярность сосны.

Стоимость дерева до 1 м составит 9 рублей, 1−2 м — 12 рублей, 2−3 м — 17 рублей, 3−4 м — 27 рублей. Цена на ели и сосны в лесничествах традиционно будет несколько ниже.

Рейды по предупреждению незаконной вырубки деревьев также начнутся с 18 декабря. В состав групп наряду с работниками лесхозов войдут представители ГАИ и Госинспекции по охране животного и растительного мира. Особое внимание уделят патрулированию участков леса вблизи населенных пунктов и хвойных молодняков.

Купить елку обойдется дешевле, чем незаконно срубить, подчеркнули в объединении. Так, штраф для физических лиц составит от 5 до 50 базовых величин (1 БВ составляет 23 рубля), для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 200 базовых величин, юрлиц — до 300 базовых величин.

Места елочных базаров в Витебске смотрите здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
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Предновогодняя торговля главным символом праздника начнется с 18 декабря.

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