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Около 200 елочных базаров будут работать в Витебской области
12.12.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Около 200 елочных базаров будут работать в области, сообщили в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении.
Предновогодняя торговля главным символом праздника начнется на несколько дней раньше по сравнению с прошлыми годами — с 18 декабря. Всего лесхозы области планируют реализовать населению 25 тысяч деревьев, из них 20% — набирающие популярность сосны.
Стоимость дерева до 1 м
Рейды по предупреждению незаконной вырубки деревьев также начнутся с 18 декабря. В состав групп наряду с работниками лесхозов войдут представители ГАИ и Госинспекции по охране животного и растительного мира. Особое внимание уделят патрулированию участков леса вблизи населенных пунктов и хвойных молодняков.
Купить елку обойдется дешевле, чем незаконно срубить, подчеркнули в объединении. Так, штраф для физических лиц составит от 5 до 50 базовых величин (1 БВ составляет 23 рубля), для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 200 базовых величин, юрлиц — до 300 базовых величин.
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Предновогодняя торговля главным символом праздника начнется с 18 декабря.
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