В Могилевской области резко возросло число преступлений в сфере высоких технологий

В Могилевской области за последние 3,5 месяца возбудили 25 уголовных дел по фактам хищения имущества с помощью компьютерной информации, сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков УСК по Могилевской области Кирилл Чернов. Часто пострадавшие сами виноваты — ведут себя беспечно, доверчиво.



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— Если раньше такие преступления в сфере высоких технологий в регионе носили единичный характер, то за указанный период наблюдается их резкий рост. Правоохранителями в настоящее время принимаются все необходимые меры для их раскрытия и установления личностей злоумышленников, — сказал Кирилл Чернов.

Уголовные дела возбуждены за хищение имущества, путем введения в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, а также за завладение имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. Потерпевшими от данных преступлений являются лица в возрасте 20−25 лет, часто использующие для общения социальные сети.

По данным следствия, часто деньги переводятся на счета абонентов мобильной связи России либо на электронные кошельки различных платежных систем за пределы Беларуси.

— Следователями в тесном взаимодействии с сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Могилевского облисполкома направляются международные поручения в правоохранительные органы России и других стран, принимаются другие меры к установлению лиц, совершивших указанные преступления, в том числе соучастников в Беларуси, — отметил Кирилл Чернов.

По его словам, как правило, потерпевшие от таких преступлений проявили беспечность или излишнюю доверчивость, общаясь в соцсетях.

— Ни в коем случае нельзя предоставлять чужим людям номера и копии платежных банковских карточек, номера и коды мобильных телефонов, паспортные и другие данные, которые могут иметь отношение к сервису банка. Эта и другая информация может помочь мошеннику завладеть чужим имуществом, — подчеркнул Кирилл Чернов.