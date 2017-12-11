|
В Кобрине мошенница вымогала у знакомого деньги на взятки за "решение вопросов"
12.12.2017 12:09 — Новости Общества | Tut.by
В Кобрине 42-летняя женщина убеждала знакомого, что у нее есть связи в милиции, и вымогала у того деньги сигареты, бытовую технику — якобы на взятки.
— Установлено, что жительница Кобрина в период с августа 2016 года по июль 2017 года сообщала своему знакомому сведения о том, что она поддерживает доверительные отношения с должностными лицами Кобринского РОВД и Кобринского РОСК. Она утверждала, что может договориться с указанными лицами о том, чтобы они за материальное вознаграждение провели неофициальное расследование обстоятельств образования недостачи в частном предприятии, принадлежащем мужчине, — рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
Также женщина говорила знакомому о якобы имеющихся связях с должностными лицами одного из учреждений здравоохранения, которые якобы готовы за взятку в 70 рублей выдать отцу мужчины удостоверение инвалида без прохождения обследования.
Помимо этого, обещала помочь за взятку решить с сотрудниками одного из банков вопрос о снижении процентной ставки по кредиту мужчины — однако тот уже отказался давать ей деньги.
Всего обвиняемая получила от мужчины свыше 12 000 рублей, 100 пачек сигарет, детскую игрушку, телевизор и стиральную машину.
Действия обвиняемой следствием квалифицированы как подстрекательство к даче взятки и мошенничество, она заключена под стражу. Женщина ранее была судима за совершение аналогичных преступлений, рассказали в СК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
42-летняя женщина убеждала знакомого, что у нее есть связи в милиции, и вымогала у того деньги сигареты, бытовую технику - якобы на взятки.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии