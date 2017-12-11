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В Кобрине мошенница вымогала у знакомого деньги на взятки за "решение вопросов"

12.12.2017 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В Кобрине 42-летняя женщина убеждала знакомого, что у нее есть связи в милиции, и вымогала у того деньги сигареты, бытовую технику — якобы на взятки.

— Установлено, что жительница Кобрина в период с августа 2016 года по июль 2017 года сообщала своему знакомому сведения о том, что она поддерживает доверительные отношения с должностными лицами Кобринского РОВД и Кобринского РОСК. Она утверждала, что может договориться с указанными лицами о том, чтобы они за материальное вознаграждение провели неофициальное расследование обстоятельств образования недостачи в частном предприятии, принадлежащем мужчине, — рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Также женщина говорила знакомому о якобы имеющихся связях с должностными лицами одного из учреждений здравоохранения, которые якобы готовы за взятку в 70 рублей выдать отцу мужчины удостоверение инвалида без прохождения обследования.

Помимо этого, обещала помочь за взятку решить с сотрудниками одного из банков вопрос о снижении процентной ставки по кредиту мужчины — однако тот уже отказался давать ей деньги.

Всего обвиняемая получила от мужчины свыше 12 000 рублей, 100 пачек сигарет, детскую игрушку, телевизор и стиральную машину.

Действия обвиняемой следствием квалифицированы как подстрекательство к даче взятки и мошенничество, она заключена под стражу. Женщина ранее была судима за совершение аналогичных преступлений, рассказали в СК.

 
 
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42-летняя женщина убеждала знакомого, что у нее есть связи в милиции, и вымогала у того деньги сигареты, бытовую технику - якобы на взятки.

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