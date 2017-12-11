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В Вилейку привезли боевую машину десанта. Где поставить экспонат - спросят горожан

12.12.2017 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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В Вилейку привезли боевую машину десанта, которую разместят в городе в качестве музейного экспоната, рассказал начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Вилейского райисполкома Сергей Павловский.

БМД из Любанского района доставило на своем трале вилейское ДРСУ-162. Инициатором установки техники в городе стал Совет ветеранов войны в Афганистане.

Красить, приводить в порядок БМД будет Вилейский государственный колледж. По словам его директора Игоря Китикова, машина пока находится на территории ДРСУ-162. В ближайшее время ее переместят в гаражи колледжа.


Ранее планировалось, что военную технику установят в городе до начала зимы. Но поскольку произошла задержка с доставкой, теперь, говорит начальник отдела идеологической работы, она может обрести свое постоянное место, предположительно, к 15 февраля, ко Дню воинов-интернационалистов.

Где именно установят машину, пока неизвестно. По словам Сергея Павловского, по этому вопросу будут объявлены общественные слушания.

Игорь Китиков, в свою очередь, предлагает разместить ее в сквере за колледжем со стороны завода «Зенит».

 
 
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Инициатором установки техники в городе стал Совет ветеранов войны в Афганистане.

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