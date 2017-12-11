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Милиция ищет мужчину, который украл велосипед с парковки у столичного бизнес-центра

12.12.2017 12:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичные правоохранители разыскивают мужчину, который украл велосипед возле бизнес-центра Time рядом с парком Челюскинцев. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.


21 ноября мужчина приехал на работу на велосипеде марки «GT» черного цвета и оставил его на велопарковке бизнес-центра Time на Толбухина, 2. Вечером велосипеда он не обнаружил.

По камерам видеонаблюдения установили, что неизвестный мужчина около 14.20 идет по улице Толбухина в сторону бизнес-центра и через 15 минут возвращается обратно, но уже на велосипеде.


Приметы подозреваемого: на вид 25−30 лет, рост 175−180 сантиметров. Был одет в темно-серую байку с капюшоном, синие джинсы, серую куртку, кроссовки черные с белыми вставками. При себе у него был портфель черного цвета.

Если вам что-либо известно об изображенном на фото мужчине, либо вы располагаете информацией о произошедшем, правоохранители просят обращаться в Первомайское РУВД лично (ул. Белинского, 10) либо по телефонам: 8 017 239−66−18, 8 017 280−02−02, 8 029 344−76−32 или 102.

 
 
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