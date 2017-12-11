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Самодельную винтовку изъяли у жителя Лунинецкого района

12.12.2017 12:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. В ходе проведения осмотра у жителя д.Озерница Лунинецкого района была обнаружена самодельная винтовка, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз РБ.

Для того, чтобы определить, пригодно ли оружие для стрельбы, была проведена баллистическая экспертиза, которая подтвердила возможность использования данного вида винтовки.

Самодельную винтовку изъяли у жителя Лунинецкого района
CC BY-SA 2.0 / faxepl / 2007.07.21 Gdynia, Open bolt
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"Согласно заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области оружие изготовлено самодельным способом с применением составных частей пневматической винтовки производства ГДР (г. Зуль). Огнестрельное оружие для стрельбы пригодно", — сообщили в комитете.

Там также отметили, что самодельные винтовки в экспертной практике встречаются нечасто, при этом каждый экземпляр подобного типа оружия отличается разнообразием устройства и технологических решений.

По факту обнаружения винтовки у 58-летнего жителя Лунинецкого района проводится проверка.

По данным комитета, всего с начала года брестскими экспертами выполнено 350 баллистических экспертиз. Большинство оружия, которое приходилось осматривать, относилось к XX веку. Наиболее раритетным экземпляром, как отметили эксперты, был кавалерийский карабин Бертье образца 1890 года.

 
Теги: Минск
 
 
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У 58-летнего мужчины изъято оружие, собранное из частей пневматической винтовки производства ГДР.

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