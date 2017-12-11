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Бегавшую по Бобруйску лису застрелили: живой за 3 недели поймать так и не смогли
12.12.2017 12:53 — Новости Общества | Tut.by
Бегавшую по Бобруйску лисицу застрелили после трех недель попыток ее отловить. Животное выследил и застрелил в районе женского монастыря Святых Жен-Мироносиц 10 декабря сотрудник «Спецавтопредприятия», пишет
Заявка на отлов лисицы поступила еще в конце ноября. Жители Затонного переулка обратились в горрайотдел по чрезвычайным ситуациям, когда заметили животное в своем районе. Хищница
В Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сказали, что животное, скорее всего, не болеет бешенством, раз не бросается на людей. А то, что лисица появилась на окраине города, означает, что неподалеку вполне может быть ее нора.
Администрация местной агроусадьбы готова была принять лису к себе в зоосад и таким образом сохранить жизнь животному, если оно здорово. Однако коммунальники устали соревноваться в хитрости с животным и пытаться его поймать, поэтому решили застрелить.
— За 2017 год это уже второй случай, когда лисы забираются в город. Видимо, ищут пропитание, — сказал заместитель директора «Спецавтопредприятия» Александр Шостак.
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Администрация местной агроусадьбы готова была принять лису к себе в зоосад и таким образом сохранить жизнь животному, если оно здорово. Однако коммунальники...
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