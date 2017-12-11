Бегавшую по Бобруйску лису застрелили: живой за 3 недели поймать так и не смогли

Бегавшую по Бобруйску лисицу застрелили после трех недель попыток ее отловить. Животное выследил и застрелил в районе женского монастыря Святых Жен-Мироносиц 10 декабря сотрудник «Спецавтопредприятия», пишет «Коммерческий курьер» .

Заявка на отлов лисицы поступила еще в конце ноября. Жители Затонного переулка обратились в горрайотдел по чрезвычайным ситуациям, когда заметили животное в своем районе. Хищница проявляла всю свою хитрость и ловкость — даже попав в сети и клетку, смогла из них выбраться.

В Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды сказали, что животное, скорее всего, не болеет бешенством, раз не бросается на людей. А то, что лисица появилась на окраине города, означает, что неподалеку вполне может быть ее нора.

Администрация местной агроусадьбы готова была принять лису к себе в зоосад и таким образом сохранить жизнь животному, если оно здорово. Однако коммунальники устали соревноваться в хитрости с животным и пытаться его поймать, поэтому решили застрелить.

— За 2017 год это уже второй случай, когда лисы забираются в город. Видимо, ищут пропитание, — сказал заместитель директора «Спецавтопредприятия» Александр Шостак.

По данным областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, за 11 месяцев 2017 года в Могилевской области зарегистрировано 33 случая заболевания бешенством животных, из них в 23 случаях это были лисы. В Бобруйском районе ни одного факта заболевания бешенством лис за этот период не зафиксировано.