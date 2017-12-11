ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогодний фейерверк в Минске продлится 15 минут

12.12.2017 12:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новогоднее музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу в Минске продлится 15 минут, сообщили в столичном горисполкоме. Об этом пишет БЕЛТА.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков рассказал, что главной праздничной площадкой в новогоднюю ночь станет территория у Дворца спорта.

Там с 23.00 31 декабря до 4.00 1 января пройдет программа «С Новым годом, столица!», фейерверк начнется в 1.30 и продлится 15 минут.

Всего будут работать 22 открытые праздничные площадки. В концертах примут участие творческие коллективы, популярные белорусские эстрадные исполнители. В их репертуаре — новогодние и рождественские песни.

Ярмарочные ряды «Каляднага кірмаша» в районе Дворца спорта 1 января завершат работу в 4.00.

Рождественские ярмарки, новогодние представления, утренники, спектакли, физкультурно-спортивные праздники пройдут во всех районах города. Так, 23 декабря состоится театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, которое завершится танцевальным флешмобом. В мероприятии примут участие более 800 сказочных персонажей. Маршрут сказочных героев включает площадь Независимости, проспект Независимости, улицу Ленина, проспект Победителей. Начало действа запланировано на 17.00, финиширует нарядная процессия у Дворца спорта. В онлайн-режиме за событиями можно будет наблюдать на большом экране торгово-развлекательного центра «Галерея Минск». Своих представителей на праздник отправят не только районы, но и столичные предприятия.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Самодельную винтовку изъяли у жителя Лунинецкого района
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика