Новогодний фейерверк в Минске продлится 15 минут

Новогоднее музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу в Минске продлится 15 минут, сообщили в столичном горисполкоме. Об этом пишет БЕЛТА.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Александр Шестаков рассказал, что главной праздничной площадкой в новогоднюю ночь станет территория у Дворца спорта.

Там с 23.00 31 декабря до 4.00 1 января пройдет программа «С Новым годом, столица!», фейерверк начнется в 1.30 и продлится 15 минут.

Всего будут работать 22 открытые праздничные площадки. В концертах примут участие творческие коллективы, популярные белорусские эстрадные исполнители. В их репертуаре — новогодние и рождественские песни.

Ярмарочные ряды «Каляднага кірмаша» в районе Дворца спорта 1 января завершат работу в 4.00.

Рождественские ярмарки, новогодние представления, утренники, спектакли, физкультурно-спортивные праздники пройдут во всех районах города. Так, 23 декабря состоится театрализованное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, которое завершится танцевальным флешмобом. В мероприятии примут участие более 800 сказочных персонажей. Маршрут сказочных героев включает площадь Независимости, проспект Независимости, улицу Ленина, проспект Победителей. Начало действа запланировано на 17.00, финиширует нарядная процессия у Дворца спорта. В онлайн-режиме за событиями можно будет наблюдать на большом экране торгово-развлекательного центра «Галерея Минск». Своих представителей на праздник отправят не только районы, но и столичные предприятия.