По графику рабочего дня будут работать 31 декабря магазины в Минске

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Продовольственные и непродовольственные магазины в Минске будут работать по графику рабочего дня 25 и 31 декабря, 7 января, сообщил во вторник заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Александр Фролов.



© Sputnik / Виктор Толочко Минское метро в новогоднюю ночь будет работать до 4 утра

В понедельник, 1 января, продовольственным магазинам предложен график работы с 10:00 до 18:00. Непродовольственные магазины в этот день могут взять выходной, добавил Фролов.

Торговля также будет организована в новогоднюю ночь на площадке возле Дворца спорта с ночь с 31 декабря на 1 января, где пройдет основное праздничное мероприятие и музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу. Здесь торговые павильоны примут посетителей до 4:00.

Меняется график работы объектов общественного питания с 15 декабря. До Нового года они будут открыты до 6:00. Исключение составляют кафе и рестораны, которые располагаются в жилых домах.