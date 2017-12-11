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По графику рабочего дня будут работать 31 декабря магазины в Минске

12.12.2017 12:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Продовольственные и непродовольственные магазины в Минске будут работать по графику рабочего дня 25 и 31 декабря, 7 января, сообщил во вторник заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Александр Фролов.

По графику рабочего дня будут работать 31 декабря магазины в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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В понедельник, 1 января, продовольственным магазинам предложен график работы с 10:00 до 18:00. Непродовольственные магазины в этот день могут взять выходной, добавил Фролов.

Торговля также будет организована в новогоднюю ночь на площадке возле Дворца спорта с ночь с 31 декабря на 1 января, где пройдет основное праздничное мероприятие и музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу. Здесь торговые павильоны примут посетителей до 4:00.

Меняется график работы объектов общественного питания с 15 декабря. До Нового года они будут открыты до 6:00. Исключение составляют кафе и рестораны, которые располагаются в жилых домах.

 
Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 1 января, у непродовольственных магазинов будет выходной день, а продовольственные примут посетителей с 10:00.

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