Польша с 1 января меняет законы по трудоустройству иностранцев

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Изменения в законодательство, касающееся трудоустройства иностранцев, вступят в силу в Польше с 1 января 2018 года, сообщило МВД Беларуси.

Нововведения не только определяют правила трудоустройства иностранных граждан на сезонные или временные работы, но и направлены на предупреждение злоупотреблений со стороны польских нанимателей. Отмечается, что не все иностранцы остаются работать в Польше, а едут в другие страны Евросоюза на заработки, это также отрегулируют поправками в законы.

Сезонные работы

С января появится новый тип разрешения на работу, теперь оно будет выдаваться не воеводством, а поветом, в котором будет работать иностранец. Срок разрешения будет продлен от 180 до 270 дней, в зависимости от сферы деятельности. Сбор за регистрацию подешевеет со 100 до 30 злотых (менее 10 долларов США — Sputnik).

"Указанные изменения будут относиться только к гражданам шести стран: Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины", — рассказали в МВД.

Упрощенное трудоустройство

Граждане этих стран могут трудоустраиваться в Польше по упрощенной процедуре до полугода в течение 12 месяцев, не получая при этом разрешение на работу. Работодатель сам подает в повет заявление о том, что он берет на работу иностранца, и оригинал документа передается работнику для того, чтобы он получил визу или разрешение на пребывание в Польше. Оформление документов — бесплатно.

Отмечается, что в договоре с работником не может быть установлено вознаграждение ниже определенной законом минимальной зарплаты по стране.

Конкуренция

В случае приема на работу иностранцев работодатель должен подтвердить отсутствие соискателей на вакансию среди состоящих в реестре безработных среди поляков, на что дается 14 дней. Однако при трудоустройстве граждан вышеуказанных стран, которые уже три месяца работали по "упрощенке", эта процедура не нужна. При этом иностранному работнику необходимо платить такую же зарплату, что и гражданину Польши на аналогичной должности.

Иностранец, находящийся в Польше легально, и имеющий разрешение на пребывание или визу, позволяющую работать, может сам обратиться за разрешением на работу и временное проживание.

Кто может работать в Польше без разрешения

От получения разрешения на работу освобождаются граждане государств Евросоюза, члены их семей. Кроме того без разрешения могут трудиться иностранцы со статусом беженца, обладатели "карты поляка", студенты и некоторые другие категории иностранцев.

Запрещено трудоустраивать в Польше иностранцев, прибывших в страну по туристическим, транзитным и другим визам, выданным с гуманитарными целями.