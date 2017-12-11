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Совмин изучит вопрос запрета продажи спиртного людям до 21 года

12.12.2017 13:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Правительство Беларуси намерено дополнительно изучить вопрос о недопустимости продажи спиртных напитков лицам, которые не достигли 21-летнего возраста, сообщили в пресс-службе Совета министров.

Совмин изучит вопрос запрета продажи спиртного людям до 21 года
© Sputnik/ Виталий Белоусов
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Данное решение было принято на заседании Межведомственного совета по формированию здорового образа жизни, которое провел заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

"Вопросы введения запрета продажи алкогольных напитков лицам, не достигшим 21-летнего возраста, будут изучены дополнительно", — сообщили в Совмине.

Там отметили, что также будет рассмотрены вопросы сокращения количества торговых мест для реализации алкогольной продукции, качества и ассортимента выпускаемых вин отечественного производства.

В рамках усиления борьбы с пьянством и алкоголизмом в стране на заседании шла речь о том, чтобы "существенно сократить доступность алкоголя для населения и сформировать устойчивое неприятие вредных привычек".

На минувшей неделе МВД Беларуси в очередной раз подняло вопрос о необходимости упорядочения продажи спиртных напитков в стране.

Совмин изучит вопрос запрета продажи спиртного людям до 21 года
© Pixabay
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По словам начальника управления профилактики министерства внутренних дел Беларуси полковника Олега Каразея, на протяжении последних лет МВД пытается ввести ограничения и упорядочить продажу спиртного в торговых точках.

Каразей считает, что Беларусь могла бы использовать европейский опыт, где в ряде стран алкоголь по будням и в субботу продают с 10 до 20 часов, а в воскресенье — до 15:00. По словам начальника управления, МВД предлагает, в частности, запретить продавать спиртное на автозаправках.

Как сообщили в МВД, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в расчете на душу населения Беларусь занимает второе место в мире по производству и употреблению алкоголя (15 литров на человека), первое место занимает Литва.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным (ВОЗ), в расчете на душу населения Беларусь занимает второе место в мире по употреблению алкоголя, первое место - у Литвы.

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