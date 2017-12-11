Минобр: подросток в СПТУ Могилева сломал позвоночник во время побега, прыгая через забор

Воспитанник могилевского спецучилища получил травму при попытке побега, сообщили БЕЛТА в Министерстве образования.

Напомним, ранее мы писали о том, что несовершеннолетний учащийся могилевского спецучилища закрытого типа № 2 попал в больницу с переломом позвоночника. Еще пятеро получили телесные повреждения. Как стало известно TUT.BY, 26 ноября шестеро парней убежали из спецучилища. Их нашли и вернули в учреждение, а после, по словам матери одного из сбежавших, избили. В отношении директора спецучилища и его заместителя возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий. Мужчины задержаны и заключены под стражу.

«По имеющейся информации, из спецучилища закрытого типа города Могилева был совершен побег 6 воспитанниками. В учреждении воспитываются подростки, совершившие уголовные преступления или иные противоправные действия. Во время побега, прыгая через забор, один из сбежавших получил травму позвоночника», — сообщили в министерстве образования.

Мама же травмированного подростка считает, что травма позвоночника связана с избиением сына: «…Его вначале один раз ударили, он упал. А потом, когда ударили в спину, ему больно стало, он закрыл ее руками. Били двое, ногами. Утром в понедельник… этих шестерых по распоряжению директора отдельно от всех позже положенного повели на завтрак, чтобы остальные дети их не видели. И только во вторник, когда сын, как он объяснял мне, уже не мог идти — так ему было больно! — его повезли в больницу».

Факт избиения — уже, кстати, установленный следствием, — Минобр признает: «При поступлении сигнала от родителей по факту побега и избиения сотрудниками спецучилища этих подростков представители Министерства образования были направлены для принятия мер реагирования. Все дальнейшие решения принимались совместно с правоохранительными органами».

— Любое насилие в учреждениях образования недопустимо. Для предупреждения подобных проявлений принят ряд управленческих и организационных решений. Этот вопрос находится на контроле в Министерстве образования, — отметили в ведомстве.

Что на самом деле явилось причиной травмирования подростка в СПТУ в Могилеве, должна установить судебно-медицинская экспертиза.