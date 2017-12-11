Владимир Гусаков

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" предполагает создание условий для развития цифровой экономики в Беларуси, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков во время II Съезда ученых Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самый главный документ, который будет рассматриваться на съезде, - проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040" . Выделяется три этапа реализации стратегии: до 2020 года, до 2030-го и до 2040-го. Каждый этап имеет свои приоритеты и особенности. Первый этап предполагает модернизацию традиционных отраслей, второй - переход к цифровой экономике, создание условий для ее развития, третий - интеллектуализацию общества. Науку мы рассматриваем в тесной связи с производством: ученый, который занимается прикладными исследованиями, обязан внедрить свои разработки", - сказал Владимир Гусаков.

Сегодня на II Съезде ученых Беларуси работает секция "Международное научное взаимодействие на современном этапе". "На международной секции мы также будем обсуждать приоритеты научно-технологического развития в современном мире. Зарубежные ученые выступят со своими докладами, замечаниями и предложениями", - отметил председатель Президиума НАН.

Также сегодня во время съезда пройдет заседание Совета Международной ассоциации академий наук (МААН) и заседание Консультативного совета по вопросам охраны интеллектуальной собственности и передачи технологий при МААН. Сейчас НАН Беларуси выполняет функции базовой академии наук в организационном и методическом сопровождении МААН, а председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков избран руководителем МААН. "Это говорит о признании нашей страны в международном научном сообществе. Для нас это большая честь. Во время заседания Совета МААН мы будем вырабатывать совместную стратегию развития науки, рассматривать проблемные вопросы, вырабатывать совместные решения, проекты, консолидировать наши усилия", - добавил Владимир Гусаков.

Международная ассоциация академий наук создана в 1993 году совместным решением академий наук Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Чехии. Целью ее деятельности является объединение усилий ученых и содействие в решении наиболее общих научных проблем развития общества, объединении фундаментальных исследований, согласовании научной политики академий наук, поддержке наиболее перспективных исследований, использовании уникальной и дорогостоящей аппаратуры.

II Съезд ученых Беларуси проходит в Минске 12-13 декабря. В нем принимают участие 2,6 тыс. человек, в том числе зарубежные гости. В первый день съезда делегаты и приглашенные работают по девяти секциям, посвященным основным направлениям развития науки и международному сотрудничеству. На каждой из секций организована тематическая выставка.

Пленарное заседание пройдет 13 декабря. В месте его проведения откроется обобщенная межведомственная выставка. Ключевым документом, который вынесен на II Съезд ученых Беларуси, станет проект стратегии "Наука и технологии: 2018-2040". В стратегии определены приоритеты долгосрочного развития науки и технологий, а также комплекс инструментов совершенствования научно-технической сферы, которые обеспечат новое качество экономического роста Беларуси и выход в перспективе на мировой уровень по ряду направлений. Стратегия разработана учеными НАН Беларуси с учетом замечаний и предложений, поступивших от органов госуправления, рабочих групп и отдельных ученых. Предполагается, что благодаря реализации стратегии к 2040 году наукоемкость ВВП должна составить 3%, доля прорывных научных исследований и разработок - 30% в общем объеме, доля высокотехнологичных секторов в структуре экономики - 10%. В общем объеме производства промпредприятий 25% будет занимать инновационная продукция.-0-