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Поругалась с мужем: в Гродно остановили Seat с сильно пьяной барышней

12.12.2017 13:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Нетрезвая женщина за рулем легкового автомобиля была задержана минувшей ночью в Гродно, об этом Sputnik во вторник сообщили в областной Госавтоинспекции.

Seat, водитель которого вызвала подозрения, был остановлен на проспекте Янки Купалы сотрудниками Департамента охраны. После чего был вызван наряд ГАИ.

Сама водитель рассказала инспекторам, что выпила коньяка, поругалась с мужем и уехала "куда глаза глядят".

Женщину отправили на медосвидетельствование, которое показало наличие в крови превышение разрешенной нормы алкоголя более чем в семь раз.

В ГАИ отметили, что за минувшие сутки в областном центре были остановлены еще два пьяных водителя, однако суточный антирекорд принадлежит все же женщине-водителю Seat.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Медосвидетельствование выявило превышение допустимой нормы алкоголя у водителя в семь раз.

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