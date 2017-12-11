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Поругалась с мужем: в Гродно остановили Seat с сильно пьяной барышней
12.12.2017 13:34 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Нетрезвая женщина за рулем легкового автомобиля была задержана минувшей ночью в Гродно, об этом Sputnik во вторник сообщили в областной Госавтоинспекции.
Seat, водитель которого вызвала подозрения, был остановлен на проспекте Янки Купалы сотрудниками Департамента охраны. После чего был вызван наряд ГАИ.
Сама водитель рассказала инспекторам, что выпила коньяка, поругалась с мужем и уехала "куда глаза глядят".
Женщину отправили на медосвидетельствование, которое показало наличие в крови превышение разрешенной нормы алкоголя более чем в семь раз.
В ГАИ отметили, что за минувшие сутки в областном центре были остановлены еще два пьяных водителя, однако суточный антирекорд принадлежит все же женщине-водителю Seat.
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Медосвидетельствование выявило превышение допустимой нормы алкоголя у водителя в семь раз.
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