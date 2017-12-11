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Следователи закрыли дело о гибели в Орше ребенка, которого случайно застрелил старший брат
12.12.2017 13:35 — Новости Общества | Tut.by
УСК по Витебской области прекратило расследование уголовное дело по факту смерти 9-летнего жителя Орши, в которого из отцовского ружья
— Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти малолетнего по ч. 1 ст. 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности). Но так как на момент трагедии старшему брату было 13 лет, а уголовная ответственность наступает с 14-ти, то расследование по делу прекращено, — отметила Светлана Сахарова.
В отношении отца братьев провели проверку — насколько законно он хранил дома оружие и боеприпасы.
— Однако следователи не усмотрели в действиях мужчины состава преступления ни по ч. 1 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), ни по ст. 300 (Ненадлежащее хранение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса. Отец мальчиков просто не успел зарегистрировать ружье, которое хранил дома, — добавила Светлана Сахарова.
Напомним, 5 августа 13-летний ребенок находился дома один. Родители и его младший брат гостили у родственников. Вечером домой вернулся младший брат, чтобы взять теплую одежду. Мальчик увидел в руках у старшего брата ружье и попросил его подержать. В результате манипуляций с оружием произошел случайный выстрел, и 9-летний ребенок получил ранение.
Отец, узнав о случившемся, быстро доставил раненого сына в больницу. Медики проводили реанимацию, однако спасти ребенка не удалось — мальчик умер.
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В действиях отца братьев тоже не нашли состава преступления.
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