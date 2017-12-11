МИНСК, 12 дек — Sputnik. Кандидаты в минский городской и областной советы имеют меньше шансов быть услышанными, чем кандидаты в регионах, предположила глава ЦИК Лидия Ермошина во время заседания Центризбиркома, посвященного проведению выборов в местные советы.



© Sputnik / Виктор Толочко ЦИК предлагает провести выборы в местные Советы 18 февраля

В ходе заседания ЦИК среди прочего рассматривался вопрос об организации выступлений кандидатов в депутаты указанных Советов депутатов по радио. Согласно закону, кандидаты в депутаты местных советов имеют право на трехминутное выступление по государственному радио. Согласно принятому решению кандидаты в депутаты минского городского совета депутатов будут выступать в эфире радиостанции "Радио Минск", кандидаты в депутаты Минского областного совета депутатов будут выступать в эфире радиостанции "Минская волна". Кандидаты в райсоветы и горсоветы областных городов имеют право на три минуты на региональных радиостанциях, учредителями которых являются органы государственной власти

"Честно говоря, ни разу в жизни не слышала "Радио Минск" и "Минскую волну", поэтому не знаю, каков охват аудитории. Но это единственное, чем обладают бесплатно наши кандидаты в депутаты местных советов. К сожалению они не очень активно пользуются. Хотя местное радио гораздо более популярно. Например, в Бобруйске сейчас очень популярно городское радио "Зефир". Я когда езжу на семинары всегда слушаю областное радио, оно активно в эфире. То есть может быть в худшем варианте окажутся столичные кандидаты, потому что здесь большая конкуренция СМИ", — сказала Ермошина.



© Sputnik / Виктор Толочко Ермошина назвала сталинские сроки проведения выборов

Тем не менее, представлявшая вопрос для рассмотрения ЦИК заведующая организационно-правовым отделом ЦИК Галина Мкртычян, напомнила, что одна минута эфира, к примеру, "Радио Минск" составляет 57 рублей. Три минуты это около 170 рублей, которые составляют одну шестую часть избирательного фонда кандидата уровня горсовета, подсчитала представитель ЦИК.

"Кажется, это мало. Три минуты — это достаточный промежуток времени, который позволит кандидатам при грамотном подходе не только рассказать о себе, но и о шагах, которые он намерен сделать в конкретных сферах в интересах избирателей", — подвела итог Мкртычян.

Выступления кандидатов будут транслироваться по будним дням с 22 января до 12 февраля. Блок агитационных роликов будет начинаться в 18.00. Очередность и время выступления будет определяться в ходе жеребьевки. При этом все выступления будут в записи.

Выборы депутатов в местные советы пройдут в Беларуси 18 февраля 2018 года.