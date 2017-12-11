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Здание "Беларуськалия" в следующем году отремонтируют: оно будет выглядеть совершенно по-другому
12.12.2017 13:56 — Новости Общества | Tut.by
18-этажное здание ОАО «Беларуськалий» на улице Коржа, 5 в Солигорске в следующем году будет выглядеть совсем по-другому.
«В течение декабря будет выполнен строительный проект, а к лету следующего года здание покроют легкие композитные панели, — рассказал главный архитектор ОАО «Брестпроект» Виктор Юрко.
В ходе нынешней реконструкции строители заменят окна и витражи здания. Как говорят архитекторы: «Новый фасад изменит архитектурное звучание».
Все работы по реконструкции здания проведут специалисты ОАО «Стройтрест № 3», не выселяя сотрудников из кабинетов.
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Как говорят архитекторы: "Новый фасад изменит архитектурное звучание".
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