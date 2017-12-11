18-этажное здание ОАО «Беларуськалий» на улице Коржа, 5 в Солигорске в следующем году будет выглядеть совсем по-другому.



18-этажное здание инженерно-лабораторного корпуса ОАО «Беларуськалий» построено в 1987 году и за 30 лет не раз ремонтировалось и перекрашивалось. Фото: Владимир Амельченя, kurjer.info

«В течение декабря будет выполнен строительный проект, а к лету следующего года здание покроют легкие композитные панели, — рассказал главный архитектор ОАО «Брестпроект» Виктор Юрко.

В ходе нынешней реконструкции строители заменят окна и витражи здания. Как говорят архитекторы: «Новый фасад изменит архитектурное звучание».

Все работы по реконструкции здания проведут специалисты ОАО «Стройтрест № 3», не выселяя сотрудников из кабинетов.