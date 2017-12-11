МИНСК, 12 дек — Sputnik. Чаще всего в уходящем году белорусы искали в "Яндексе" информацию об Александре Тихановиче, Максиме Мархалюке и Дмитрии Марьянове, сообщили во вторник в пресс-службе компании.



© Pixabay Яндекс рассказал о любви белорусов к картошке

"Яндекс" — один из самых популярных поисковиков — представил во вторник итоги уходящего 2017 года для белорусов. Кого и что чаще всего искали в поисковой системе граждане республики?

Среди событий наибольший интерес вызвала мартовская акция "День воли". На втором месте по популярности — поиски мальчика в Беловежской пуще, на третьем — фестиваль "Славянский базар". Замыкают топ-5 самых интересных для белорусов событий повышение БПМ и День города Минска.

Из международных событий белорусы чаще всего искали информацию о выходе нового сезона "Игры престолов", конкурсе песни "Евровидение-2017", а также об одной из "самоубийственных игр" в социальных сетях, теракте в Санкт-Петербурге и выходе iPhone X.

Список среди наиболее интересных мужчин состоит, к сожалению, из ушедших людей: возглавляет его Александр Тиханович , а также белорусы искали информацию о Дмитрии Марьянове , Михаиле Задорнове и Дмитрии Хворостовском . Активно искали и последние новости о потерявшемся Максиме Мархалюке .

Среди женщин наиболее интересной публике была Диана Шурыгина. Также в рейтинг по поисковым запросам "Яндекса" вошли Вера Глаголева , Наталья Юнникова , Мария Максакова и Стелла Барановская .

Главными спортивными событиями года для белорусов стали ЧМ по хоккею, Кубок конфедераций, Лига чемпионов 2017-2018, ЧМ по биатлону этого года и Чемпионат Беларуси по футболу.

Наконец, названы самые популярные фильмы и мультфильмы: "Пираты Карибского моря", "Босс-молокосос", "Форсаж 8", "Трансформеры" и "Оно". Среди песен чаще всего интересовались композицией "Тает лед" группы Грибы, а также "Вите надо выйти" Estradarada, "Розовым вином" Элджея, "Случайной" Светланы Лободы и песней "Оптимист" Макса Коржа.

Явлениями года были признаны спиннер, бот "Алиса", биткоин, Ждун и фраза "Это фиаско, братан".

В компании "Яндекс" объяснили: главные темы выделены на основе поисковых запросов, которые были заданы с января по конец ноября. Декабрьские запросы белорусов уже не учитывались.