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БГУ вошел в топ-200 университетов Московского рейтинга

12.12.2017 15:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Белорусский государственный университет (БГУ) вошел в список двухсот лучших вузов мира по версии Московского международного рейтинга "Три миссии университета" (MosIUR), сообщили Sputnik в пресс-службе университета.

Московский рейтинг "Три миссии университета" составляется по целому ряду критериев: количество побед учащихся вуза на международных соревнованиях, доля иностранных студентов, соотношение бюджета университета к количеству учащихся, цитируемость, количество премий и других.

По данным рейтинга 2017-го, БГУ вошел в топ-200 университетов — вуз занял 168 место. Всего в исследовании учитывались данные о высших учебных заведениях из 39 стран мира. Среди белорусских вузов в список попал только один представитель республиканской системы высшего образования.

Первое место рейтинга этого года занят Гарвард, второе — Массачусетский технологический институт, третье — Стэнфорд. Из российских вузов высшая позиция у МГУ (25). Санкт-Петербургский университет занял 72 позицию, Московский физико-технический — 73-ю.

Из стран-соседок БГУ в рейтинге обходит, помимо трех российских вузов, только Варшавский университет. Ягеллонский университет, а также Киевский имени Тараса Шевченко располагаются на более низких позициях.

 
Теги: Минск
 
 
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Белгосуниверситет - единственный белорусский вуз, вошедший в уважаемый международный рейтинг.

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