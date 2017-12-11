Ермошина: за скрытую агитацию в соцсетях кандидата пока не накажут

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Привлечь к ответственности кандидата в депутаты за скрытую рекламу в соцсетях пока невозможно, признала председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Лидия Ермошина.

"У нас интернет не регулируется. И скрытая реклама кандидатов через Facebook существует во всех странах, ее невозможно пресечь. Однако любая скрытая реклама опасна только тогда, когда мы можем установить, что она повлияла на волеизъявление избирателей конкретного округа. Я сомневаюсь, что можно достоверно вычислить, сколько избирателей данного избирательного округа вышли и прочли эту рекламу. Поэтому я думаю, что кандидатам, которые будут проводить агитацию через Facebook, ничего pа это не будет. Пока. Потом может быть появятся в мире более эффективные виды контроля", — сказала Ермошина.

В среду в ЦИК состоялось заседание комиссии, на котором были рассмотрены ряд вопросов, посвященных подготовке и проведению выборов кандидатов в местные советы депутатов. В частности, при ЦИК создан общественно-консультативный совет по рассмотрению споров, связанных с использованием средств массовой информации в ходе компании по местным выборам

Подобные органы создаются в ходе каждой избирательной компании Беларуси с 2000 года. Каждый раз они получали разные названия.

"В этот раз решено, что название этого совета должно соответствовать его компетенции на местных выборах, и правильнее будет назвать его общественно-консультативным советом по рассмотрению споров, связанных с использованием СМИ, при проведении выборов в местные Советы депутатов 28-го созыва", — заявила секретарь Центризбиркома Елена Дмухайло.

Секретарь ЦИК напомнила, что совет формируется из числа специалистов в области редакционно-издательской деятельности и СМИ – тех, которые рекомендованы министерством информации и общественными объединениями журналистов.



© Sputnik / Виктор Толочко Ермошина прогнозирует появление новых "индивидуалов" в политике

Дмухайло рассказала, что накануне были направлены запросы в Мининформ, Белорусскую ассоциацию журналистов и Белорусский союз журналистов с просьбой рекомендовать представителей.

В итоге председателем общественно-консультативного совета стал первый замминистра информации Игорь Луцкий, его заместителем зампредседателя БСЖ Сергей Сверкунов, секретарем —гендиректор информагентства "Минск-Новости" Екатерина Дубинская. Кроме того, в состав совета вошли представители первого канала Белорусского радио, агентства БелТА, газеты "Советская Белоруссия" и единственный представитель независимого сообщества журналистов —председатель БАЖ Андрей Бастунец.

"Совет будет собираться, если в адрес ЦИК будут поступать жалобы кандидатов или обращения избирателей, связанные с использованием СМИ", — пояснила Дмухайло.

Выборы в местные Советы депутатов состоятся в Беларуси 18 февраля 2018 года.