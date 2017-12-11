Прыгнувший с моста водитель автобуса пояснит причины своего поступка

ГРОДНО, 12 дек – Sputnik, Инна Гришук. В ближайшее время гродненские правоохранители побеседуют с водителем городского автобуса, который 4 ноября остановил автобус на мосту и прыгнул в Неман на глазах у пассажиров. Спустя пять недель 57-летнего мужчину выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение.

"Мужчина только выписан из больницы. В ближайшее время с ним будет проведена беседа для установления причин и обстоятельств произошедшего", – сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

В милиции сообщают, что в настоящее время продолжается проверка по факту прыжка с моста. На данный момент известно, что прыжок водителя автобуса в Неман не связан с криминальным событием. Чтобы прояснить ситуацию, милиция ждала, когда мужчина пойдет на поправку.

Известно, что сейчас состояние водителя оценивается как удовлетворительное, он переведен на амбулаторное лечение. В гродненскую областную больницу скорой помощи 57-летнего мужчину привезли днем 4 ноября. Из холодной воды в тот день его достали спасатели примерно в 400-500 метрах вниз по течению от места прыжка. Долгое время он был без сознания, а его состояние оценивалось как тяжелое.

По информации администрации автопарка, родственники пострадавшего водителя не могут найти объяснения его поступку. Среди предположений есть версия, что повлиять на душевное состояние водителя могла авария, в которую мужчина попал на личной машине незадолго до происшествия.

Некоторые коллеги водителя предполагали, что причиной столь отчаянного поступка мог стать напряженный график и переработки на предприятии. Проверки предприятия показали, что с начала года переработки водителей городских автобусов в среднем составили 320 часов вместо положенных 180 часов.