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Прыгнувший с моста водитель автобуса пояснит причины своего поступка

12.12.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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ГРОДНО, 12 дек – Sputnik, Инна Гришук. В ближайшее время гродненские правоохранители побеседуют с водителем городского автобуса, который 4 ноября остановил автобус на мосту и прыгнул в Неман на глазах у пассажиров. Спустя пять недель 57-летнего мужчину выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение.

Прыгнувший с моста водитель автобуса пояснит причины своего поступка
CC BY 2.0 / tjabeljan / Hrodna026
Водитель городского автобуса спрыгнул с моста в Гродно

"Мужчина только выписан из больницы. В ближайшее время с ним будет проведена беседа для установления причин и обстоятельств произошедшего", – сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Максим Базыленко.

В милиции сообщают, что в настоящее время продолжается проверка по факту прыжка с моста. На данный момент известно, что прыжок водителя автобуса в Неман не связан с криминальным событием. Чтобы прояснить ситуацию, милиция ждала, когда мужчина пойдет на поправку.

Известно, что сейчас состояние водителя оценивается как удовлетворительное, он переведен на амбулаторное лечение. В гродненскую областную больницу скорой помощи 57-летнего мужчину привезли днем 4 ноября. Из холодной воды в тот день его достали спасатели примерно в 400-500 метрах вниз по течению от места прыжка. Долгое время он был без сознания, а его состояние оценивалось как тяжелое.

По информации администрации автопарка, родственники пострадавшего водителя не могут найти объяснения его поступку. Среди предположений есть версия, что повлиять на душевное состояние водителя могла авария, в которую мужчина попал на личной машине незадолго до происшествия.

Некоторые коллеги водителя предполагали, что причиной столь отчаянного поступка мог стать напряженный график и переработки на предприятии. Проверки предприятия показали, что с начала года переработки водителей городских автобусов в среднем составили 320 часов вместо положенных 180 часов.

 
Теги: Гродно
 
 
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57-летнего водителя городского автобуса, который в начале ноября прыгнул с 30-метрового моста в Неман на глазах у пассажиров, выписали из больницы.

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