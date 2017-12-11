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Белорусских лекарств на рынке страны - 56,4%. А может стать еще больше

12.12.2017 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Доля отечественных лекарств на рынке страны — 56,4%. Об этом во время второго съезда ученых Беларуси на секционном заседании «Медицинские и фармацевтические науки» заявил вице-премьер Василий Жарко.


Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Наталья Костюкевич, TUT.BY

По словам вице-премьера, при этом более 70 новых белорусских лекарств сейчас зарегистрированы и находятся в стадии освоения.

—  Эти достижения связаны с инновационной активностью отечественных фармацевтических предприятий и научных организаций, которые занимаются разработкой лекарств и фармацевтических субстанций, — сказал он.

Министр здравоохранения Валерий Малашко отметил, что экспорт белорусских лекарств в общем объеме производства составляет 27%. При этом мы экспортируем товары фармпромышленности в 32 страны мира.

По словам министра, за девять месяцев 2017 года экспорт медицинских и фармацевтических товаров и услуг, включая образовательные, с учетом всех каналов реализации достиг 63,6 млн долларов.

Валерий Малашко подчеркнул, что в стратегии развития системы здравоохранения до 2040 года в Беларуси одна из основных задач — активное развитие медицинской и фармацевтической промышленности, создание условий для ее перехода на инновационную модель.

— Это должно поднять уровень обеспеченности организаций здравоохранения и населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в первую очередь отечественного производства до среднеевропейского уровня как по количеству, так и по качеству, — отметил министр здравоохранения.

 
 
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Доля отечественных лекарств на рынке страны - 56,4%. Об этом во время второго съезда ученых Беларуси на секционном заседании "Медицинские и фармацевтические науки"...

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